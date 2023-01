Certificados del Registro Civil de A Coruña: ¿cómo se obtienen?

Los trámites ante el Registro Civil, al igual que otros ámbitos, se han realizado de forma presencial siempre. Sin embargo, la administración se ha ido digitalizando y en el caso del Registro Civil no se trata de una excepción. Para obtener un certificado expedido por los registros civiles, puedes emplear todos estos métodos.

Obtén así tu certificado en el Registro Civil

Si tienes tiempo, puedes tomar cita en las oficinas del registro civil correspondiente y acudir personalmente a realizar el trámite. Tal y como hemos comentado, también puedes hacerlo mediante la sede electrónica, un espacio que está presente en todas las administraciones y que puedes utilizarla para obtener un certificado. Los pasos para realizar el trámite son estos, pero ten en cuenta que debes tener tu certificado digital instalado o DNI electrónico para conseguirlo.

. Entra en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

. Busca la sección «Trámites» y selecciona el que deseas llevar a cabo.

. Una vez que hemos elegido el de nuestro interés, pulsar sobre «Tramitación On-Line con Cl@ve».

. Llega el momento de identificarnos, nosotros elegiremos «DNIe /Certificado electrónico».

. Una vez que pulsamos, hemos de elegir el certificado digital correspondiente y que tendremos instalado en nuestro ordenador.

. Finalmente, has de rellenar los datos que se nos solicitan en la web y formar la operación. Automáticamente y si todo está correcto, se pone en marcha el servicio para que de manera gratuita llegue el certificado que has elegido a casa.

Tendrás el certificado en tu domicilio y válido para utilizarlo como más te convenga. Incluso si conoces los datos personales de alguien, podrás solicitarlo en su nombre, algo muy habitual cuando una persona mayor necesita realizar este trámite.

La alternativa en alza para conseguir certificados del registro civil

Para realizar trámites en la provincia de A Coruña online, la alternativa está en Registro Civil Coruña, ya que facilita la manera en la que puedes obtener tu certificado. Se trata de un servicio de gestión documental profesional que abre una nueva vida a quienes tengan que realizar un trámite y bien no puedan o no desea acudir a los sistemas habituales.

Es un servicio que se encarga de realizar el trámite online, sin certificado digital en el dispositivo y que te hace llegar el correspondiente documento a tu domicilio.

En el proceso de solicitud basta con entrar a la página web y rellenar los datos solicitados en el formulario correspondiente. Si existe algún tipo de error, desde la empresa se pondrán en contacto para solventarlo y que la tramitación del documento sea posible. En pocos días el certificado llega a tu domicilio, o bien, al lugar que se indique.

Trámites como contraer matrimonio o solicitudes del Documento Nacional de Identidad son únicamente posibles si se presenta el certificado correspondiente del Registro Civil. Por tanto, no está de más conocer cuáles son las opciones posibles para seguir adelante con este tipo de tramitaciones.

Ciudadanos de A Coruña que no residan en España pueden emplear este servicio, ya que si necesitan un certificado del Registro Civil antes debían acudir personalmente o delegar la tarea en otra persona.

Telemáticamente es algo que no pueden realizar, porque no cuentan con el certificado digital necesario para acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. De esta forma, conseguir el certificado es mucho más simple, ya que también el documento se envía al extranjero. Se abre una nueva vía a la atención de trámites ante el Registro Civil, una posibilidad recomendable si no deseamos complicaciones o no tenemos tiempo de hacerlo por nosotros mismos.

Durante todo el proceso de expedición se garantiza la confidencialidad y que el tratamiento de los datos personales es el correcto. Las ventajas son más que evidentes, porque la inversión de unos pocos minutos y el pago de la tasa correspondiente posibilita que el certificado llegue a tu domicilio en cuestión de pocos días.

Una nueva posibilidad de obtener cualquier documento expedido por el Registro Civil de A Coruña.