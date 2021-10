César A. Molina: “Nada que no defendamos, incluida la democracia, sobrevivirá”

La pasada semana se presentó en A Coruña, en las instalaciones de lo que fue el Cine París, el último libro del escritor y periodista (y también muchas cosas más) César Antonio Molina. El libro del ex ministro de Cultura es de esos que no dejan indiferente a nadie. Publicado por Ediciones Destino, Qué bello será vivir sin cultura es, claro está, un título irónico, que juega con la película de Frank Capra. No hay más que leer su subtítulo para percatarse de los propósitos de Molina: La cultura como antídoto frente a los peligros de la idiotización.

No es el primer libro, ni será el último, que aborde lo que se ha dado en llamar “el totalitarismo tecnológico”. En realidad, el libro intenta analizar con espíritu crítico, en qué medida la cultura se está diluyendo en una masa informe, al tiempo que crece un extraño desprestigio del conocimiento y se potencia la superficialidad e incluso la ignorancia.

A pesar de vivir en un siglo de gran ebullición científica, y de explosión tecnológica, los ciudadanos (y, desde luego, los creadores) sienten cada vez más la limitación de sus libertades, el crecimiento de una especie de vigilancia y control que se parecen mucho a las de otras épocas oscuras, lo que, inexorablemente, está llevando a un debilitamiento de las democracias, a una intromisión en las vidas de la gente, también a una colonización de la política por parte de otros poderes, que operan en la distancia y desde la globalidad.

No es este un libro contra la tecnología, “necesaria en el desarrollo del mundo”, en palabras de César Antonio Molina. Es un libro contra el uso de la tecnología para “masificar gustos y opiniones”, para “destruir la capacidad creadora de todo ser humano”, para “ejercer un control todopoderoso”. Es un libro, dice Molina, “que va contra la mediocridad y el orgullo de ser ignorante”.

En el curso de la presentación en el Cine París, acompañado de José Luis Méndez Romeu y Xosé Luis Canido, el que también fuera director del Instituto Cervantes mostró su gran preocupación por lo que considera una especie de “regreso a la barbarie”. Según él, se trata de “una idiotización planeada y premeditada” que sólo puede abordarse desde la Cultura con mayúscula, desde la reflexión de los individuos, lejos de las manipulaciones interesadas y las simplificaciones maniqueas que intentan imponernos a la hora de enfrentarnos al conocimiento del mundo.

Dice Molina que el libro es irónico, no es amargo ni triste, sino que “defiende la felicidad y la belleza que se desprenden de la cultura a lo largo de los siglos”.

“Hace dos años que dejé la universidad” contó Molina, “pero como profesor he escuchado a veces cosas como ‘viva la ignorancia’ a personas que no se daban cuenta que eso era como volver a gritar ‘vivan las cadenas’ o ‘viva Fernando VII’. Dice Molina que no hay una seguridad absoluta de que la cultura perviva. “Como dice Steiner, estamos ya en el tiempo de la no cultura, o de la sin cultura”. “El ser humano se ha inventado la cultura para salir de la cueva, para entender por qué estar en el mundo, para no comer carne cruda, para construir la música, para recrear las emociones. O sea, para salir de la barbarie.”, explicaba en el Cine París.

“Siempre pensé que los países nórdicos eran más inteligentes que nosotros, siempre he admirado sus democracias, por eso no entiendo esa afirmación, que viene de allí, de que los niños no deben aprender a escribir a mano, que ya no es necesario. ¿De verdad se creen eso?: porque escribir a mano tiene que ver con la evolución humana... En fin, podríamos hablar también de El juego del calamar..., de toda esa violencia larvada en las pantallas, en la que unos se agreden a otros, algo que no deja de aumentar”.

“Yo no estoy contra la tecnología, evidentemente, pero sí contra el totalitarismo tecnológico”, explicaba Molina. “que sepan a través de nuestro móvil qué hacemos, dónde estamos, cuáles son nuestros gustos, me preocupa mucho. Además, nos están obligando a que seamos empleados de las empresas, de los bancos... Todo lo tenemos que hacer nosotros: ¿por qué yo tengo que trabajar para el banco [con mi dinero]? Todo esto es totalitarismo tecnológico. Y además llevado a cabo por ciertas empresas que entran en guerra con el Estado (...), todo está en manos de ellas”, aseguraba Molina.

“El futuro del estado va a quedar reducido a lo mínimo, [porque la tecnología lo maneja todo desde fuera]. Lo mismo sucede con el transhumanismo, y con ese concepto tan curioso, el concepto de ‘centauro tecnológico’. No creo en ello, pero sin duda es algo que afecta también a la cultura. Los que sean agnósticos, como yo, quizás no tenemos problema, pero qué pasará con el pensamiento de siglos, con la idea humana de la muerte y de otra posible vida... En fin, sabemos estas cosas de Heidegger. Pero si la muerte desaparece habrá que cambiar por completo el proyecto humano. Si la tecnología es capaz de hacer inmortal a alguien, entonces será Dios”, señalaba en su intervención.

“Pienso mucho en Fahrenheit 451, no sólo en la novela de Bradbury, también en la película de Truffaut, en esa capacidad de verlo todo y de que todos te vean a ti. Se está abordando con la robotización y el algoritmo la sustitución del trabajo intelectual, nada que ver con la Revolución Industrial. Esto es otra cosa. Las máquinas se cargarán las plantillas, pero esta vez por la sustitución del trabajo intelectual”, dice.

Bueno, baste con decir que hay editoriales norteamericanas que ya publican historias a partir de decisiones algorítmicas, y se ha hablado de implantar esos programas [de creación artificial] en España... Yo no hubiera querido escribir nunca este libro. Ojalá me equivoque en lo que digo en él, pero veo un raro empeño en destruir a los Sócrates, a los Platones y a los Picassos del futuro, y no veo acciones políticas efectivas, tampoco desde las grandes instituciones mundiales, para prevenir todo eso. Nada que no defendamos, incluida la democracia, sobrevivirá”, concluía César Antonio Molina.