César Antonio Molina ingresa o luns como Académico de Honra da Ragba

A Coruña. Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) celebra este vindeiro luns, unha sesión extraordinaria pública na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña, ás 20.00 horas, para a recepción do ingreso como Académico de Honra da institución do escritor, profesor, crítico, político e xestor cultural César Antonio Molina.

Pronunciará o seu discurso de ingreso, titulado Arredor duns estralampos de memoria e identidade no ronsel de luz do faro, que será contestado en nome da Academia polo membro numerario da Sección de Arqueoloxía e Museoloxía, Felipe- Senén López Gómez. Asistirán ao acto o presidente da RAGBA, Manuel Quintana Martelo; o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor López; o secretario Xeral de Políticas Lingüísticas, Valentín García Gómez; o reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio E. Abalde Alonso, ademais doutros académicos da institución e autoridades.

A Academia realiza este nomeamento “en virtude dos seus méritos como escritor, profesor, crítico e xestor cultural”. Tamén se resalta o feito de que fose un dos impulsores da candidatura da Torre de Hércules para converterse en Patrimonio da Humanidade, finalmente declarada no ano 2009, unha vella proposta da RAGBA. Así mesmo, valóranse os seus cargos de director do Círculo de Bellas Artes de Madrid desde 1996 ata 2004 e de director do Instituto Cervantes entre os anos 2004 e 2007. ECG