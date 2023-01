Charla-debate sobre o ensanche decimonónico da cidade de Vigo

Vigo. A Delegación de Vigo do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) e Ateneo Atlántico celebra hoxe a charla “O ensanche decimonónico de Vigo. Un achegamento ao noso máis importante Conxunto Patrimonial” cos arquitectos Nacho Hortas e Ramón Viéitez. A conferencia terá lugar ás 19.00 horas na sede da delegación colexial (rúa Dr. Cadaval, 5) e tentará ser unha charla-debate entre ambos arquitectos co obxecto de sensibilizar á cidadanía viguesa sobre a importancia do ensanche. A asistencia é gratuíta, sendo precisa a inscrición a través do web do COAG.

Segundo explican Hortas e Viéitez, o conxunto histórico do Ensanche é o tecido construído de maior calidade da cidade, tanto polas pezas arquitectónicas de excepcional feitura que posúe como polo seu alto valor urbano froito das extraordinarias condición espaciais que se manteñen e estenden nas súas 72 hectáreas que abarcan conformando unha identidade espacial clara. ECG