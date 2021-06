Charlas con catas dan saber y sabor a la cultura vinícola

Para el saber, magistrales ponencias. Para el sabor, fabulosas catas. Bajo esas dos claves se desarrolló ayer la primera sesión del encuentro “Atlántico. Minifundio y diversidad”, proyecto organizado por Futuro Viñador que une vino y cultura para poner en valor el preciso sector vinícola y mostrar su particular compromiso por nuestra tierra: Galicia.

La iniciativa de esta asociación que agrupa a 16 productores de todo el país, cuatro de ellos con presencia en nuestro territorio, se abrió paso en el emblemático entorno de la compañía gallega Adegas Algueira, contando con la participación de esta y las autonómicas Adegas Guímaro, Zárate y Ladeiras do Xil, junto a la tinerfeña Suerte del Marqués. En este sentido, dicho evento empezó a las 10.00 con diferentes charlas de reconocidos expertos que culminaron casi a las 14.15 horas.

Entre las sesiones, estuvieron Huella del hombre en el medio natural gallego (Suelo y Clima), de Francisco Díaz Fierros (Doctor en Farmacia por la USC y catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola en dicha institución académica); Conservación de la biodiversidad de aves en medios agrarios, de Serafín González (Presidente de la Sociedad Galega de la Historia Natural); La ley de recuperación de la tierra agraria: instrumentos de movilización y de recuperación en las comarcas vitivinícolas de Galicia, de Inés Santé Riveira (Directora General de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural); Banco de Tierras de El Bierzo: poniendo en valor el patrimonio natural del Bierzo, de Pablo Linares (Director Asociación Berciana de Agricultores); y El Paisaje Cultural del Douro, de María Andresen (arquitecta paisajista).

El efecto del cambio climático en los viñedos gallegos, la intensificación agrícola y el abandono de las tierras poco rentables, la legislación vigente en este ámbito o la labor del banco de tierras leonés fueron algunos de los temas que los especialistas trataron durante sus intervenciones.

Posteriormente, a las 16.30, se realizó una pausa para almorzar y se continuó con un paseo por la historia y parte del futuro de nuestra comunidad a través de algunas parcelas y vinos ya convertidos en clásicos. Y es que estos espacios y sabores “ayudan a entender los proyectos de vida de productores fundamentales en la transformación de Galicia”, destacaron fuentes de Futuro Viñador.

Finalmente, para completar este gran día, hubo una cata de los anteriores productores, entre las 17.00 y las 20.00 horas (abierta a profesionales por invitación), en la cual se degustaron diversos vinos como el Tras da Viña y Espadeiro (Zárate), Meixeman (Adegas Guímaro), los Merenzao y Finca Carballoloco Mendia (Adegas Algueira) y los parcelarios O´Diviso, As Caborcas, A Falcoeira (Ladeiras do Xil).

PROGRAMACIÓN DE HOY. Este viernes 25 de junio, el encuentro se desplazará hasta las Ladeiras do Bibei (Valdeorras), donde se realizará una jornada de puertas abiertas de 10.00 a 18.00 visitando las citadas parcelas de As Caborcas y A Falcoeira (Santa Cruz) y O´Diviso (As Ermidas), todas ellas de Ladeiras do Xil, junto a Telmo Rodríguez, Pablo Eguzkiza y su equipo. En este contexto, de 12.00 a 14.00 habrá además una nueva cata de vinos que se hará en el Pazo de Valbuxan do Bolo.