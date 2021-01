Chega mañá ‘Afonso X

COMPOSTELA. Maña martes terá lugar a inauguración de Afonso X e Galicia, o último proxecto expositivo do Consello da Cultura Galega, que conta coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e a Universidade de Santiago de Compostela. A mostra pretende achegar aspectos pouco coñecidos sobre a figura de Afonso X, revisando a súa pegada na cultura galega. O comisario desta proposta expositiva é o músico, musicólogo e medievalista Antoni Rosell. Esta mostra ofrece un percorrido pola faceta máis humana de Afonso X, pero tamén pola moderna concepción do seu proxecto político, a universalidade e a aposta firma e decidida pola cultura en xeral e a lingua galega, en particular. A exposición constrúe o seu relato a través dunha narrativa multimedia, condicionada polas circunstancias sanitarias actuais. O deseño está pensado para que se poida “tocar” virtualmente a través dos dispositivos móbiles, pero tamén de proxeccións visuais e sonoras que recrean o universo místico de Afonso X. O relato, que estará en galego, inglés e castelán, non segue un itinerario cronolóxico, senón que ofrece un percorrido flexible e multidisciplinar con diferentes bloques temáticos. ecg