Chega ‘O pacto do letargo’, novo cómic de Prado

Os seres e os feitos marabillosos que escapan ás leis da natureza e a ciencia están presentes na maioría das crenzas e as relixións. Desa fonte bebe o contido de O pacto do letargo, o novo libro do premiado Miguelanxo Prado, unha obra da editorial Retranca, impulsada por Kiko da Silva, outro dos autores galegos de sona no eido da banda deseñada e que colabora de xeito diario en EL CORREO coa sección gráfica A Silveira.

Eses seres de O pacto do letargo aparecen sempre agrupados en dúas castes antagónicas: bos e ruíns, anxos e demos, fadas e bruxas... E o ser humano queda aí, no medio, loitando coa súa propia natureza ambivalente. “Cando menos, así o contamos nós mesmos, os humanos. Pero, no fondo, nunca escoitamos a versión das outras partes...E se o papel da humanidade nesta historia non fora o que ela mesma se atribúe? E se non foi tan inocente e pasivo como se pretende? Este é o punto de partida para que Miguelanxo Prado nos faga preguntarnos sobre o fráxil equilibrio entre o home e a natureza”, sinalan na nota de prensa.

Hai una edición en galego para coleccionistas con encadernación en cartoné coa ilustración de portada e contraportada limpas, sen textos, para disfrutar da imaxen orixinal tal cal foi deseñada por Prado, sobrecuberta en acetato transparente serigrafiado cos textos e logotipos, con tamaño pechado (240 x 320 mm.), 104 páxinas a toda cor.

Esta obra de Miguelanxo Prado é unha das estrelas presentadas esta semana no salón Viñetas desde o Atlántico, de A Coruña, que péchase hoxe, si ben as exposicións ainda van estar abertas ata setembro.

Por outra banda, Retranca ven de publicar outra obra de Prado, Atelier, parte dunha nova colección especial que amosa os segredos, os espazos, os ambientes e aquelo que define o lugar de traballo de quen está detrás dun cómic o dun deses libros ilustrados que cheiran a arte pola súa mistura entre guión e debuxos de moita creatividade.

“Estos libros son só están pensados para xente que quere adicarse á profesión de creador/a de banda deseñada... penso que tamén serán moi útiles para os docentes que queren acercarlles con rigor e seriedade aos seus alumnos/as a arte de facer banda deseñada. Abrir esta colección con Miguelanxo Prado é un auténtico luxo. Sei que o seu estudio é un lugar íntimo, que só abre para amigos e familia. Por iso agradézolle tanto que se prestase a facer este libro”, sinala Kiko da Silva.