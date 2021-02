Chipperfield ingresa en la Orden inglesa de los Compañeros de Honor

La reina Isabel II nombró al arquitecto David Chipperfield miembro de la Orden de los Compañeros de Honor (Order of the Companions of Honour) por sus extraordinarios servicios a la arquitectura, como se anunció en la lista de Honores de Año Nuevo 2021.

La Orden se fundó en 1917 para aquellos que realizaron una contribución fundamental a las artes, la ciencia, la medicina y la política, y está compuesta por un máximo de 65 miembros. Entre los integrantes actuales figuran Margaret Atwood, Paul McCartney, Desmond Tutu, Richard Rogers, Judi Dench y David Attenborough.

David Chipperfield fue nombrado caballero, por sus servicios a la arquitectura, en el Reino Unido y Alemania en 2010 y forma parte del selecto club de los Gallegos del Año de EL CORREO GALLEGO.

A lo largo de 2020, este arquitecto inglés ejerció de editor invitado de Domus, la célebre revista de arquitectura y diseño fundada por Gio Ponti en 1928. En cada número mensual se centró la atención en la posición profesional del arquitecto en un mundo dramáticamente cambiante, destacando la necesidad de que los arquitectos trabajen unidos para redefinir su papel ante los críticos desafíos sociales y medioambientales.

Las diez enigmáticas portadas de la revista fueron diseñadas por el artista Thomas Demand. Chipperfield cedió el testigo a Tadao Ando, que es el editor invitado de 2021.

David Chipperfield continúa con su labor en la Fundación RIA, con sede en Ribeira, organización sin ánimo de lucro fue fundada por él en 2017 para promover, comunicar y coordinar el desarrollo y la protección de la economía local de la región, así como sus valores arquitectónicos, urbanos, naturales y culturales.