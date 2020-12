Ciencia e apicultura únense hoxe en ‘Cos pés na terra’

O programa Cos pés na terra vai mesturar hoxe ciencia con apicultura. Os espectadores da Televisión de Galicia coñecerán a Álvaro e Hugo, dous rapaces que uniron forzas para crear unha bebida que triunfa nas terrazas de medio mundo.

O equipo do espazo estará tamén con Rubén, experto na filosofía agraria da permacultura, que é quen de deseñar as hortas máis produtivas e os xardíns máis fermosos.

A última protagonista deste luns será Laura, unha rapaza que decidiu que a súa vida ía estar entre porcos celtas. E o traballo, polo que se ve, non a pode facer máis feliz.

Vivir aquí analizará como a pandemia fixo que o teletraballo, como modalidade laboral, acadara unha grande importancia. Co seu desenvolvemento tamén tivo que mellorarse a ciberseguridade.

Os/as reporteiros/as do programa falarán cos responsables informáticos de grandes empresas, como o da CRTVG, Juan Fontelos, o de R, ou mestres dos ciclos de FP e da universidade que están relacionados coa informática para saber como se está adaptando Galicia ao teletraballo e a gran transformación tecnolóxica que está supoñendo.

deportes olímpicos. No estudio de A revista conversarase sobre os deportes que se inclúen e suprimen do próximo programa olímpico, co galego Guillermo Rodrigues, coñecido coma B-boy Kawa, bailarín e profesor, que leva máis dunha vintena de anos ligado ao breaking.

A celebración de París 2024 situou o break dance no punto de mira ao ser deporte olímpico convidado.

Outra das deportistas que visitarán o espazo é Dolores Rojas, exatleta e xuíza internacional de marcha atlética, para falar da ausencia dos 50 km marcha en París 2024.

En directo, desde Chantada, conectarase con Iñaki Muñoz, director técnico do Departamento de Arbitraxe da Federación Galega de Karate, con quen se coñecerá a súa opinión ante a exclusión desta modalidade do programa olímpico.

O magazine conectará en directo con Ordes, onde con Charo García amosará a súa casa decorada e iluminada para este Nadal, coa sorpresa da incorporación dun Papa Noel de catro metros de altura. Un ano máis, non lle faltará detalle para contaxiar de optimismo e alegría os seus veciños nestas datas.

iniciativa solidaria no Nadal. O espírito de Nadal tamén estará presente na seguinte conexión do programa da Televisión de Galicia.

En directo desde A Coruña coñecerase a iniciativa solidaria dun empresario coruñés, que doou 3.000 cestas de Nadal, consciente da situación social que agudizou a crise sanitaria da COVID-19.

Por outra parte, e coma cada luns, a presentadora de A revista Loly Gómez desenvolverá unha mesa de sucesos na compaña do avogado penalista Alejandro Vega e da xornalista do ABC Patricia Abet, para afondar nalgúns dos crimes e das novas máis salientables que aconteceron nos últimos días.

Por outra parte, a xornalista Carla Reyes será a colaboradora que estará esta mañá no estudio do espazo para analizar cada un dos temas expostos nomarco desa mesa de actualidade.

E o presentador Fran Cañotas avanzará tamén as incorporacións e sorpresas que lle agardan á audiencia coa nova temporada do programa Come a comarca, que comeza este mércores unha nova andadura na canle pública autonómica.