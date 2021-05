‘Cierra todas las puertas’, un viaje que rompe el día a día

La editorial Destino publica en España su éxito más reciente: ‘Cierra todas las puertas’.

Riley Sager es el pseudónimo de un escritor, editor y diseñador gráfico. Periodista de formación, el autor publicó algunas novelas de misterio antes de iniciarse en el género del thriller y el suspense con Las Supervivientes (2017), que ha sido traducida a 25 idiomas y será llevada al cine próximamente en una producción de Universal Pictures. Asimismo, es autor de The Last Time I Lied (2018), Home Before Dark (2020) y Cierra todas las puertas, novela que será adaptada a una serie de televisión.

Actualmente eres uno de los autores de thriller de más éxito en Estados Unidos, ¿cuál es la clave o qué ingredientes crees que son necesarios para crear una buena novela de misterio?

Creo que la clave es dar a los lectores una historia que les resulte familiar, pero que esté resuelta de una forma inesperada. Los lectores disfrutamos de la comodidad de lo familiar, por eso las series y las secuelas son tan populares, pero también nos gusta que nos sorprendan. En mis novelas, siempre trato de encontrar ese equilibrio jugando con historias y tramas que conocemos, pero dándoles un giro nuevo e imprevisto.

¿Por qué crees que el thriller y la novela negra son tan populares?

Todos disfrutamos de una buena dosis de adrenalina. Libros como el mío nos permiten vivir a través de los personajes y experimentar el miedo, la aventura y los peligros desde el sofá de nuestras casas. Pienso que mis novelas son como montañas rusas: un pequeño viaje emocionante que rompe con nuestro día a día.

¿Cómo surgió la idea para esta novela? ¿Te inspiraste en hechos reales o en obras de ficción?

La fuente de inspiración de Cierra todas las puertas fue La semilla del diablo de Ira Levin, que se convirtió después en una película de éxito. Como gran fan del libro y de la película, siempre había querido escribir una historia similar. Una joven ingenua se instala en un viejo y glamuroso edificio residencial y empieza a darse cuenta que sus vecinos no son de fiar. Mi libro es muy diferente al de Ira Levin, pero el punto de partida es similar.

¿Cómo nacieron los personajes?

El lector vive Cierra todas las puertas a través de los ojos de la protagonista, Jules, así que era importante que fuese un personaje simpático y digno de nuestra confianza. Pero, al mismo tiempo, también tenía que estar lo suficientemente desesperada como para permanecer en ese edificio y ser lo suficientemente vulnerable como para que realmente nos preocupáramos por su seguridad.