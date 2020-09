Cinco cintas configuran a planificación especial do ciclo Inédito en Ourense

Proxeccións que non chegaron a Ourense, curtametraxes coma expresión do audiovisual galego. O 25 aniversario do Festival de Cine en Ourense non esquece a súa aposta polo cinema alonxado das esferas comerciais seguindo así a estela do fundador do OUFF, Eloy Lozano.

Un total de cinco películas forman o ciclo Inédito en Ourense, unha das seccións máis lonxevas do certame no que se poderán ver filmes doutros festivais que chegan fóra de competición.

Os filmes seleccionados son La boda de Rosa, de Icíar Bollaín; Un blanco, blanco día, Hvítur, Hvítur Dagur), de Hlynur Pálmason; La profesora de piano (Lara), de Jan Ole Gerster; La verdad (La verité), de Hirokazu Koreeda; Noches Mágicas (Notti magiche), de Paolo Virzi.

Por outra parte, e co obxectivo de estimular a curtametraxe en Galicia como expresión básica da creación audiovisual, a sección OUFF en curto coordinada por Miguel Grandío xunto con Laura Guizán, trae a Ourense o mellor do panorama galego de curtametraxes.

As quince pezas elixidas poderán verse de balde e en pantalla grande, agrupadas en tres bloques.

A terceira edición do OUFF en curto contará tamén cun xurado de excepción que evaluará as cintas a competición. Simone Saibene, Jose Aragunde e Aida Cobas asumen o reto nesta edición especial.