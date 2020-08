Cincuenta anos da primeira ‘Táboa redonda’, fundada por Ánxel Fole

Este 2020 cúmprense cincuenta anos da publicación da Táboa redonda fundada por Ánxel Fole, que firmaba como Neumandro, no xornal de Lugo El Progreso, coordinada por José de Cora e Juan Soto.

O primeiro número saiu o Día das Letras Galegas, o 17 de maio de 1970 ,cunha cabeceira en cor vermello. Vén continuar a sección que tiña o diario de Homes e Letras.

A primeira Táboa redonda está adicada en boa medida a Marcial Valladares, a quen louvaron co Día das Letras ese ano.

Valladares foi un erudito, lexicógrafo, periodista e escritor en lingua galega, autor da primeira novela moderna en galego, titulada Maxina ou a filla espúrea.

Fole está recoñecido como fundador de Táboa redonda e no seu primeiro número dunha soa folla tamaño tabloide escribe un artigo sobre as variantes da lingua e os dialectos baixo o pseudónimo de Neumandro. Tamén firmaba con outros alias como Xelos de Orbán, Lucencio, Eginardo de Tor e Farruco de Caldas.

O seu artigo titúlase Escribir en galego nunha sección chamada Recanto. Nel di:

“A tipicidade do galego é verdadeiramente inconfundibel con outras falas do solar ibérico”. Despois vén dicir que non hai norma e si moitas variedades dialectais e sinónimos con distinto signo lingüístico para un mismo significado. “Non temos unha soa obra que fixe esta tipicidade e a nosa literatura conta con pouco máis de mil libros”, añade. Refírese a tres nomes para falar das bidueiras: abedoeiras, bidalos e bidros, entre outros.

Este artigo ocupa catro columnas de oito que tiña daquela o devandito xornal.

Pero nesa folliña, apelativo garimoso pero ben grande que é, tamén hai un artigo centrado en Celso Emilio Ferreiro, a resposta a unha enquisa feita no último números de Homes e Letras.

A enquisa pregunta estas cousas:

1. Cre vostede que é adecuada a orientación que se lle dá actualmente o Día das Letras Galegas?

2. Cales son as características máis destacadas da nova literatura galega?

3. Significación da obra de Marcial Valladares.

4. Indique algunha suxerencia que poida redundar en pro da cultura galega...

Esa enquisa sae coas respostas no seguinte número de Táboa redonda, que debía de ter unha periodicidade quincenal.

No primeiro número do caderniño cultural de El Progreso, responden cen universitarios a outra enquisa feita en Homes e Letras.

Esta folla conta xa cun anuncio.

Ánxel Fole, fillo de alcalde e fidalgo, escribiu uns 2.400 artigos en castelán e galego nos xornais e revistas da época, principalmente en El Progreso, que era a súa segunda casa. En Lugo era moi coñecido e hoxe ten unha escultura en bronce no Campo Castelo, esquina con Ánxel Fernández Gómez.

Táboa redonda colleu pulo en todo o século XX. Cando tiña esmorecido, o director Lois Caeiro refundouna contando coa coordinación de Santiago Jaureguízar e destacados colaboradores como Marta Filomena ou Xabier Nogueira, entre outros. Esta nova revista optou a premios pola súa aposta pola cultura. Na súa contraportada sempre escribe o xornalista e escritor premiado Santiago Jaureguízar.

A súa obra. A obra de Fole é tan engaiolante como difícil de ler. Precisamente polas razóns que expoñía no primeiro número de Táboa redonda, as variedades dialectais.

El escribe a lingua falada en Quiroga, O Courel ou Terra Chá. En Quiroga e O Courel tiña casas blasonadas. En Á lus do candil presenta unha ducia de contos co trasmundo como tema reiterativo. En tódolos contos aparece un morto, que ao final está vivo, foi unha visión dun morto doutrora, etc. Narrativamente son perfectos e están escritos en primeira persoa, e inclúe notas biográficas.

En Terra brava segue a mesma liña, ao igual que en Contos da néboa, con monte e santas compañas como espacio e personaxes.

Fole naceu en Lugo en 1903 e morreu en 1986. Cursou estudios de Dereito e Filosofía en Valladolid, pero o que lle tiraba era escribir e parolar nas tertulias. Na Táboa redonda levaría firmas como Cunqueiro, Otero Pedrayo e Risco, xente máis ou menos da súa xeneración.

Libros fundamentais para entender a súa obra complexa son Conversas con Fole, de Carlos Casares; o artigo do xornalista Sánchez Pombo no libriño conmemorativo do Día das Letras -Un home bo-; a obra de Tareixa de Castro O trasmundo de Ánxel Fole, e O diccionario de Fole, de José de Cora. O título desta obra xa fala con claridade de que para ler a este escritor hai que ter un decodificador, aínda que sin telo enténdese sobradamente.

Fole nunca cotizou á Seguridade Social e foi a Fundación Barrié de la Maza quen lle donou unha prestación. Fala de noivas nos seus libros, pero permaneceu solteiro.