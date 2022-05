CLUN pon a súa pinga de leite nunha dobre homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán

Cooperativas Lácteas Unidas, CLUN, quere poñer a súa pinga de leite nas Letras Galegas celebrando dúas homenaxes á figura de Florencio Delgado Gurriarán e que contan coa colaboración de Deputación de Ourense e do Concello do Barco de Valdeorras.

A primeira delas terá lugar na Cidade das Burgas, concretamente no Centro Cultural Marcos Valcárcel, ás 11.30 horas. Xa pola tarde, ás 19.00 horas, está prevista a segunda das lembranzas nun acto ao aire libre no concello do Barco de Valdeorras, concretamente Paseo do Malecón á altura do Teatro Lauro Olmo. Ambos os dous eventos contarán coa actuación do cantante, músico e compositor Ramiro Núñez, máis coñecido por Sr. Jingles, que interpretará varios poemas do autor nado na provincia de Ourense.



Todo isto ten un porqué. Unha das nosas marcas, Feiraco, vén lanzando desde hai anos a edición especial de briks de leite coa imaxe do escritor homenaxeado. Esta iniciativa

englóbase na colaboración histórica de Feiraco coa Xunta de Galicia para difundir a celebración das Letras Galegas e a obra dos distintos creadores recordados, e exemplifica a aposta de CLUN polo idioma, a cultura e o patrimonio galegos en todos os seus ámbitos de actuación.

Ademais do acto homenaxe, a marca máis tradicional de CLUN, Feiraco, quere celebrar as Letras Galegas con todos os transeúntes da cidade de Ourense. Por esta razón, e en paralelo ao encontros culturais, terán lugar sendas accións no exterior e que consistirán dunha entrega gratuíta de leite co envase da edición especial homenaxe Letras Galegas 2022.