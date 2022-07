Coca-cola premia al grupo de Teatro das maniotas con el Buero de Teatro Joven

Llegó el momento que miles de jóvenes de toda España llevaban meses esperando. Después de un curso complementado su formación y creciendo a través del teatro, este jueves se celebraba la Gala Final de la 19ª edición de los Premios Buero de Teatro Joven de Coca-Cola, en la que por fin se conocían todos los ganadores nacionales. Una noche muy especial en la que el Teatro Valle Inclán de Madrid (Centro Dramático Nacional) se convirtió en el mejor escaparate del talento joven.

El primer premio nacional en la Categoría No Escolar ha ido a parar a la compañía madrileña Joven Kwenderin Producciones por su obra Tributo a Hamilton. Por su parte, el primer premio en la Categoría Escolar ha sido para el Grupo Teatro das maniotas del IES Brión de A Coruña, por su obra en gallego As do peixe; el segundo premio ha sido para el Grupo del Taller de teatro del IES Navarro Villoslada de Navarra, por la obra Mis amigos de entonces; mientras que el Grupo de teatro del IES Josep Maria Llompart de Mallorca ha quedado en tercer lugar por la obra La edad de la ira.

Durante la gala también se entregaron los galardones de las categorías de Monólogo y de Audioteatro. Dos formatos que se incorporaron el año pasado para dar a los jóvenes más oportunidades de dar rienda suelta a su creatividad, y que han demostrado ser un estímulo con el que despertar su empatía y su sensibilidad. Ana Jiménez López, de “imágina Teatro” del IES Sierra Mágina de Mancha Real (Jaén), se ha alzado con el primer premio por su monólogo Reflejo, mientras que el Grupo Juvenil de la Escuela Municipal de Teatro María Luisa Ponte de Valladolid, ha hecho lo propio en Audioteatro por Las chicas no fuman igual.

Beatriz Osuna, Directora de la Fundación Coca-Cola, señalaba durante la gala: “En Coca-Cola somos muy conscientes de que el futuro pasa por nuestros jóvenes. Por eso, desde hace tiempo tenemos el compromiso de trabajar con y para ellos, ayudándoles e impulsando su crecimiento personal y su creatividad. A través de los Buero, miles de estudiantes llevan diecinueve años encontrando en el teatro un espacio en el que expresarse, potenciar su talento y desarrollar habilidades. Para nosotros es muy especial ver cómo los jóvenes de todo el país han vuelto a confiar en el teatro de esta manera”.

Además de con la intervención de Osuna, la gala contó también con la presencia del Director del Centro Dramático Nacional, Alfredo Sanzol, y con la actriz María Castro y el actor Fabio Arrante, exparticipante del concurso, como maestros de ceremonias.

Con la gala se pone fin a la tradicional Semana del Teatro Joven, en la que los finalistas han tenido la oportunidad de conocerse pasando unos días de convivencia en Madrid. En estos días, han podido disfrutar de su primera experiencia profesional sobre las tablas representando sus obras ante el público del Valle Inclán, y no han faltado talleres con los que ahondar en varias disciplinas artísticas. Además, han podido disfrutar un encuentro con el actor exparticipante de los Premios Buero, Nacho Sánchez, quien sorprendió a los jóvenes y protagonizó algunos de los momentos más especiales de la semana. Estos tres jóvenes actores se suman así a la larga lista de profesionales de las artes escénicas de nuestro país que, año tras año, colaboran activamente en el desarrollo de los premios. Nombres como los que integran el jurado nacional del certamen, entre cuyos miembros se encuentran Angy Fernández, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez-Caba, Miryam Gallego, Silvia Marsó o Fran Perea, que una vez más han repetido su compromiso encargándose de seleccionar los mejores grupos y obras de la edición.