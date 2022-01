Colaboración literaria da Deputación de Ourense coa Residencia 1863

bolsas de axuda. A Deputación de Ourense e o centro Residencia Literaria 1863 ofrecerán en 2022 cinco bolsas para escritores ourensáns que terán como finalidade fomentar a creación literaria e o perfil internacional dos autores e autoras da provincia, facilitando a residencia durante un mes en países como Islandia, Turquía, Polonia, Croacia ou mesmo noutros puntos de España. O presidente da Deputación, Manuel Baltar, e a poeta e xestora cultural Yolanda Castaño, acordaron abrir esta vía de colaboración tras un encontro mantido no Pazo Provincial. Manuel Baltar subliñou que estas bolsas para residencia no exterior “supoñen unha aposta máis deste goberno provincial por ese piar básico que é a cultura, desta volta promovendo a competitividade internacional das nosas e dos nosos escritores, a súa produtividade creativa, o enriquecedor intercambio, o crecemento persoal, a reflexión artística e a revalorización da figura do escritor”. Para acceder ás bolsas, todos os escritores interesados deberán presentar a memoria dun proxecto de escrita creativa de calquera xénero literario. As bases desta convocatoria serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e na páxina web da mesma Deputación de Ourense. redacción