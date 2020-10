Comeza a fase decisiva do Xuventude Crea coas finais

O programa para creadores noveis Xuventude Crea 2020, impulsado pola Xunta de Galicia e que na edición deste ano bateu récord de participantes con un total de 486 mozos con idades comprendidas entre os 16 e os 30, comeza a recta decisiva.

A vindeira semana terá lugar a fase final de teatro, unha das catorce especialidades do certame xunto con artes plásticas —escultura e pintura—, banda deseñada, cociña, danza moderna, deseño de xoias, poesía, videocreación fotografía, graffiti, moda, música e as dúas novas disciplinas que incorpora este ano o programa: novela curta e creación de videoxogos.

Ao escenario do Salón Teatro da capital galega subiranse este luns, o martes e o xoves os seis grupos que quedaron finalistas na especialidade desta arte escénica.

Trátase de Molesto Teatro (Vigo), que representará a obra Déixanos entreterte; Lohengrin Teatro (Vigo), con Coa mirada nas súas mans; Farándula Velutina (Corcubión), con Animais de Compañía; Teatro do Ar (Nigrán), con Lume; Vai no dentista (Santiago), coa peza Fóra de xogo; e Os Palimoquiños e cía. (Lugo), que porán en escena Os miserables.

Así mesmo, xa están programadas as datas e lugares de celebración do resto das fases finais nas distintas modalidades do Xuventude Crea.

Os gañadores de todas as modalidades se dilucidarán ao longo do vindeiro mes de novembro, a falta de que se peche definitivamente cando e onde terá lugar a correspondente á categoría de Creación de videoxogos.

Así, as finais de fotografía e artes plásticas desenvolveranse desde a primeira semana de novembro na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela.

Neste mesmo recinto exporanse, a partir de mediados de novembro e ata o día 8 de decembro, as coleccións das oito mozas e mozos deseñadores finalistas na categoría de moda —que nesta ocasión contou con 24 inscritos—.

Estes noveis modistos compartirán espazo e datas cos seis finalistas na especialidade de deseño de xoias.

Tamén para o vindeiro novembro están programadas as finais de graffiti, música, danza moderna e cociña.

A primeira en celebrarse será a final da modalidade de graffiti no parque da Alameda compostelá o día 7 de novembro, e contará coa participación de dez rapaces.

A continuación, o día 13 terá lugar a fase final de danza moderna no Museo do Mar de Galicia, en Vigo, e ao día seguinte, 14 de novembro, actuarán na terraza da sede da Sociedade Galega de Autores e Editores (SGAE), en Santiago, os tres grupos e tres solistas finalistas da especialidade de música —que rexistrou un total de 26 solicitudes—.

Así mesmo, o 21 de novembro é a data fixada para que os seis finalistas na categoría de cociña —na que se inscribiron doce concursantes— amosen o seu bo facer, nun evento que se desenvolverá no mercado de abastos compostelán.

Por último, o día 28 de novembro terá lugar a fase final na modalidade videocreación no Centro Galego de Artes da Imaxe, na Coruña.

As especialidades de banda deseñada, poesía e novela curta non teñen fase final.

Cada unha das categorías do programa Xuventude Crea contará con tres premios: o primeiro, dotado cunha contía de 3.000 euros; o segundo, con 1.500, e o terceiro de 1.000 euros, e ademais haberá mencións de honra sen dotación económica.

Todas as fases finais do certame realizaranse baixo as medidas de prevención e seguridade recomendadas por mor da pandemia da covid-19, e os participantes deberán asinar unha declaración responsable da súa condición de saúde para poder estar presentes nas mesmas.