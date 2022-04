Comeza en Galicia a rodaxe de ‘13 exorcismos’, con gran parte do seu equipo galego

Santiago. O Hub Audiovisual da Industria Cultural da Xunta de Galicia está a supoñer un programa de apoio sen precedentes para acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais do sector en Galicia, que se traducirá nun investimento de 9,6 millóns de euros ata o próximo exercicio, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), dentro do Eixo REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea aos efectos derivados da crise provocada pola pandemia do coronavirus.

Ademais deste incentivo para converter a nosa comunidade nun escenario habitual de todo tipo de rodaxes cinematográficas e televisivas, xa están en marcha outras importantes accións ao abeiro do Hub Audiovisual, como é o caso das axudas para o desenvolvemento de grupos de proxectos audiovisuais ou o polo de aceleración do sector dos videoxogos na comunidade autónoma.

Iniciativas ás que se irán sumando proximamente outras propostas dentro deste ámbito como a creación dun fondo para o desenvolvemento de proxectos de videoxogos, a apertura dunha liña específica para impulsar o talento musical, o desenvolvemento da plataforma Galicia Film Commission ou a constutición dun fondo transversal para o conxunto da industria cultural. redacción