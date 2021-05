Comeza maña a nova Feira do Libro do Porriño

CULTURA. A quinta Feira do Libro do Porriño chega mañá ás 11,30 horas e vai facerse nas instalacións da Biblioteca Municipal. Terá cinco stands que se ubicarán na rúa peatonal fronte ao Concello, comezará logo dun traballo conxunto do equipo municipal e da Federación de Libreiros, entidades que organizan un evento que ten tamén apoio da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial de Pontevedra. Horario: de 11 horas ata 14 h. e de 17 horas ata 21 h. Varios representantes da Federación de Libreiros de Galicia e máis membros do Concello de outras institucións colaboradoras serán as persoas encargadas de facer a presentación desta aposta polo mundo dos libros. REDACCIÓN