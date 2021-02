Comezan as obras de restauración da igrexa de N. S. das Dores de Ferrol

Ferrol. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, acompañado polo delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, presentou onte na igrexa de Nosa Señora das Dores, en Ferrol, os traballos de restauración que a Xunta iniciará nos vindeiros días e que permitirán resolver as súas patoloxías. Trátase dunha actuación dotada con preto de 250.000€ dirixida a poñer en valor este templo, de gran importancia pola súa vinculación coa celebración da Semana Santa ferrolá, declarada de Interese Turístico Internacional.

O titular de Cultura da Xunta salientou a importancia da igrexa das Dores, sede da confraría homónima, de aí “o agarimo e orgullo que xera entre os veciños e confrades de Ferrol”, afirmou. “É un templo cun papel moi relevante na vida cultural e relixiosa da cidade e cómpre actuar para evitar un maior deterioro”, declarou.

Lembrou que a actuación neste ben enmárcase no “firme compromiso do Goberno galego por restaurar, conservar e protexer o legado patrimonial da Comunidade”. Con esa finalidade, a Xunta incrementa este ano un 19 % o investimento nesta materia, afirmou o conselleiro, “para impulsar a recuperación do mellor do noso pasado”, con especial atención a áreas como o Camiño de Santiago, neste caso o Camiño Inglés.

Precisamente na cidade de Ferrol, a Xunta rehabilitará tamén a igrexa de Angustias, un proxecto de 115.000€ xa adxudicado que tamén se atopa nos últimos trámites administrativos antes do inicio da obra.

En conxunto, “ambas restauracións teñen un orzamento de preto de 400.000€ cos que a Semana Santa de Ferrol estreará dous dos seus templos na Semana Santa de 2022”, despois de dous anos sen procesións.

As obras na igrexa de Nosa Señora das Dores centraranse na fachada, estrutura, cuberta e sistema de evacuación de pluviais poñendo especial atención na zona das torres. ECG