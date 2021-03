Cómic, tebeo, banda deseñada, novela gráfica, la etiqueta se disfraza pero el talento de quienes narran con libros ilustrados se agranda.

En Galicia, emergen autores como Pablo Prado y Miguel Rojo. Su trabajo conjunto en la historia titulada Nerea, o príncipe da sorte ha ganado el concurso promovido por la escuela O Garaxe Hermético, en Pontevedra (coordinada por Kiko da Silva, colaborador de EL CORREO) y la editorial Xerais.

Gestado durante el confinamiento, Prado pone los dibujos y Rojo el guión. Y así detalla este último alguna de las barreras que superó este proyecto que saldrá editado como libro en primavera

“Lo más duro fue tener que ir a trabajar todos los días en pleno confinamiento. Trabajo en una gasolinera con horarios muy esclavos y tener que estar de cara al público exponiéndome al virus me hacía sentir miedo al volver a casa, por si podía haberme contagiado y por lo tanto, contagiar a mi mujer o a mi hijo. Ya en casa, trabajar con Pablo fue una experiencia maravillosa. No solo dibujaba exactamente lo que yo le indicaba en el guión, si no que lo mejoraba.... en un mes el libro estaba hecho. Y nos dio tiempo a terminar un segundo volumen en otro mes más y el guión de un tercero, pero decidimos parar. Ojalá trabajemos juntos más veces”.

Pablo Prado, por su parte, describe así este relato alumbrado a cuatro manos.

“Nerea, o príncipe da sorteé é unha historia divertida, trepidante e con valores. Un libro dirixido sobre todo á cativada, pero tamén pode ser disfrutada por calquera persoa adulta que quera pasar un bo rato”, subraya Pablo.

“Paseino realmente ben facendo este traballo. Nun momento tan difícil coma este, onde vivimos medo cada día e a traxedia nos asedia, teño o privilexio de poder dicir que cada día Nerea me arrincou un sorriso”.

Autores emergentes, Pablo Prado y Miguel Rojo reivindican aquí sus referentes.

Rojo: “Leer Arrugas, de Paco Roca, me marcó. Yo sólo pensaba en hacer cómics divertidos que arrancasen sonrisas a los lectores pero descubrí que se puede hacer mucho más y generar todo tipo de emociones. Un cómic puede hacerte pasar de la risa al llanto en un instante, tan solo con pasar una página. Desde entonces sigo a Roca y su último libro, Regreso al edén, me parece una joya de narrativa gráfica. También me marcó Michel Rabagliati y su serie Paul”.

Por otra parte, su compañero Prado enumera como grandes influencias a tres best-sellers: Maus, de Art Spiegelman; Persépolisis, de Marjane Satrapi; y Palestina, de Joe Sacco.

A ello sumó luego su mirada hacia autores de Galicia.

“Me flipou Quotidianía delirante, de Miguelanxo Prado e ser o seu alumno anos despois foi un soño cumprido. Isto, sumado á paixón que me transmitiu Kiko da Silva cando, nunhas prácticas na carreira de audiovisual, o entrevistamos, fixo que me decidise a lanzarme en serio á escola do Garaxe Hermético e pasar de ler a crear cómics”.