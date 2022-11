¿Cómo crear tu Marca Personal? El paso a paso para crear tu marca en el mundo laboral

Siempre es necesario poner en marcha una estrategia detallada y para ello es básico tomar una serie de pasos:

Definición de objetivos

Siempre hay que definir los objetivos. Deberás preguntarte qué objetivos profesionales deseas, hasta dónde te gustaría llegar, si quieres conseguir un nuevo empleo, etc. Tendrás que priorizar y definir los que sean más necesarios. Todos ellos deberán ser concretos, medibles, realistas y cuantificables en el tiempo.

Conoce tu público objetivo

Un bien contenido atrae al público, pero esto no asegura el éxito, pues no da garantías de que ese sea el público objetivo interesante para tu marca. Piensa a quién deseas dirigirte: compañeros de profesión, clientes, proveedores, etc.

Definición del mensaje y tono al comunicar

Debemos saber qué queremos decir y cómo queremos decirlo. Esto es importante con todas las plataformas de contenido que existen, pues cada una tiene una serie de características diferenciadoras.

Uno de los consejos más importantes es la utilización de palabras e ideas simples para la transmisión del mensaje. Deberás ser fiel a ti mismo al describir quién eres. Para ello tienes que ser positivo y motivar a tu audiencia para que se genere confianza y una fidelidad a tu marca. Tanto el tono como la forma de comunicar la determinará el público objetivo deseado.

Diseño de la imagen corporativa

Otro punto importante para la construcción de la Marca Personal exitosa es la imagen corporativa. No es sencillo, pero se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

· Identificar los conceptos que queremos que los usuarios reconozcan de tu Marca Personal

· Relacionar elementos que puedan dar valor a tu perfil

· El color y la tipografía son importantes. No olvides que dependiendo del color puedas expresar diferentes clases de emociones

Planifica tus acciones

Ya tenemos pensado y creado la Marca Personal, ahora toca actuar. Debemos tener claro que la Marca Personal no crece sin ayuda y debe estar siempre moviéndose, por lo que deberá guiarse al planear una serie de acciones. Siempre es bueno ir estableciendo un determinado calendario de acciones, que irá desde las publicaciones en las redes sociales de interés, al blog personal, colaborar con otros sitios web, crear vídeos, ebooks, etc.

Como puedes ver, son muchas las acciones que van a contribuir a que la Marca Personal crezca y vaya aumentando su valor. Lo que es más importante es ser inquieto, tener ganas de aprender y una gran curiosidad para querer conocer todo lo que se relacione con tus intereses y el público objetivo que esté interesado en ti.

La constancia en este sentido es vital y debe tener siempre una orientación clara para lograr los objetivos que se desean.

Medición de los resultados

Las redes sociales y las nuevas tecnologías han pasado a ser las plataformas de mayor importancia donde se mueve nuestra Marca Personal, donde la información se muestra en grades cantidades. Todo esto hace que llegue un momento en el que es necesario conocer el verdadero impacto que tiene nuestra estrategia de marketing personal, por lo que es preciso medir e ir cuantificando los resultados obtenidos.

Debes saber qué impacto está teniendo la estrategia de marketing personal y para ello debemos medir y cuantificar los resultados. Cuando no hacemos esto, se hace imposible saber con exactitud el éxito que tienen nuestras acciones.