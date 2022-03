¿Cómo debe ser el servicio de una agencia SEO para tu negocio?

El posicionamiento SEO es imprescindible para la rentabilidad de un negocio online, debido a que se trata de tener visibilidad, ya que si no hay visibilidad los clientes no entrarán en la página y, por lo tanto, no habrá ventas.

Para tener éxito en un proyecto SEO para una página web es determinante elegir una excelente agencia de marketing digital que esté especializada en posicionamiento SEO, y además, tenga experiencia.

¿Cómo debe ser una agencia SEO?

Una agencia SEO debe afrontar los proyectos de posicionamiento como un conjunto de estrategias, y no como acciones aisladas. Esto se debe a que cada acción implementada debe estar interconectada con las demás, potenciando y mejorando la respuesta del usuario. Un ejemplo de esto es Eskimoz, una agencia con experiencia desde 2010 y que está orientada a los servicios SEO integrales.

¿Qué servicios incluye una estrategia de posicionamiento SEO?

Como sabemos, el posicionamiento SEO implica la comprensión de los algoritmos del buscador, los cuales no se conocen a ciencia cierta, pero los expertos tienen una idea y establecen unos parámetros a seguir.

En base a esos parámetros, las agencias SEO diseñan los servicios que prestan, los cuales están pensados para mejorar la posición en los motores de búsqueda de una página web en particular con respecto a una palabra clave.

Los servicios SEO son los siguientes:

- Redacción SEO. El contenido de valor que aporte conocimiento es uno de los factores más importantes para el posicionamiento. Está comprobado que Google premia a las páginas web que tienen contenido relevante y de calidad. Un buen texto optimizado será atractivo para el usuario de Google, y además, debe ser visible para el buscador.

- Reputación online. La reputación web es el conjunto de opiniones, comentarios e informaciones que hay en la red acerca de una página web en particular. Es importante la gestión correcta de la reputación online, ya que las opiniones negativas se consolidan con el tiempo. Es importante tener una buena reputación, tanto para el posicionamiento SEO, como para la credibilidad ante los clientes.

- Penalizaciones Google. El conocimiento de la manera con que Google penaliza a las páginas web y conocer las técnicas para salir de una penalización son determinantes para conseguir un buen posicionamiento. Cualquier página web puede sufrir una penalización del buscador, lo importante es contar con la asesoría adecuada para salir de la situación y recuperar la rentabilidad.

¿Qué es el posicionamiento app móvil?

Con el desarrollo de los smartphones, la conexión de los usuarios a través de los móviles es cada día mayor, por lo tanto, las apps son muy importantes para los negocios web.

El posicionamiento en las tiendas de aplicaciones es muy importante para el desarrollo de los negocios en internet y cada vez es mayor la competencia por posicionarse en esos buscadores.

El conocido como ASO, es un tipo de SEO que tiene en cuenta el motor de búsqueda de las tiendas de aplicaciones, tanto de Google como de Apple.

Un proyecto ASO debe ser llevado por un equipo experto y con la formación adecuada en estos buscadores, que se gestionan con aspectos particulares.

¿Qué es una campaña de Google Ads?

Conseguir posicionamiento SEO orgánico es lo ideal, pero también se puede pagar publicidad en Google Ads para conseguir el tráfico deseado.

Las estrategias para diseñar una campaña eficiente de anuncios en Google deben ser gestionadas por una agencia con experiencia, ya que no se trata solo de contratar los anuncios, hay que tener claro el objetivo y acertar.

Una campaña de Google Ads incluye la segmentación del público objetivo y una estructura bien diseñada que implique los mínimos costes y el máximo ROI.

¿Se necesitan relaciones públicas en el mundo digital?

Sí, las mejores agencias de marketing digital contemplan una estrategia eficiente de relaciones de prensa, lo cual cambió drásticamente con el desarrollo de internet, pero que no ha dejado de ser importante.

Las campañas de relaciones públicas 2.0 son cada vez más importantes y las vemos como el eje central de las estrategias SEO.