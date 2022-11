Cómo evitar que se irrite la piel con el frío: Académie nos da las claves

La piel es una de las partes del cuerpo que más se resiente cuando bajan las temperaturas. Con la llegada del frío y los cambios de estación algunas personas pueden presentar enfermedades cutáneas como la psoriasis, la dermatitis atópica e, incluso, el acné, además de la irritación y la resequedad. Desde los laboratorios de alta cosmética profesional Académie explican qué hacer para evitar que la piel se irrite con el frío.

Al menos siete de cada diez españoles no protege correctamente su piel cuando sale a la calle en invierno, tal como muestran los estudios. El frío es uno de los peores enemigos de la piel ya que produce vasoconstricción en los capilares ocasionando una contracción de los mismos e impidiendo que el oxígeno llegue correctamente a la dermis. Esto ocasiona, en primer lugar, problemas de resequedad y piel apagada, pero también otros problemas como la irritación e incluso enfermedades cutáneas más graves, indican desde el laboratorio de investigación y desarrollo francés academie.es con más de 130 años de experiencia en el sector. La sequedad hace que la piel se enrojezca, lo que trae consigo la sensación de picor o de escozor en la zona, señalan. A ello se suma el problema de que esta no se regenera como debería porque el funcionamiento de las células se ralentiza, lo que da lugar a una acumulación de células muertas que crean una capa que impide la nutrición natural de la piel. Esto se traduce en una pérdida de luminosidad y en una sensación de tirantez.

Para proteger la piel del frío los fabricantes de alta cosmética explican que la clave está en la hidratación. Indican que el frío produce una mayor sequedad, por lo que una buena solución es mantenerla hidratada perfectamente. Pero también aconsejan protegerse correctamente del frío, limpiar y exfoliar la piel, ducharse con agua tibia y evitar las fuentes de calor externas.

La importancia de la hidratación para evitar que la piel se irrite con el frío

Hidratar la piel es fundamental en invierno, sobre todo cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de piel seca o enrojecida a causa de la hidratación. Desde Académie recuerdan que para hidratar la piel del rostro lo más aconsejable es hacer uso de aceites o cremas untuosas ya que penetran con facilidad, contienen activos calmantes y descongestionantes y no obstruyen los poros; además de contar con diferentes nutrientes que sirven para regenerarla y para mejorar su apariencia, como la vitamina C o el colágeno —dependiendo, por supuesto, del cosmético en cuestión—. Los labios, aparte de la piel del rostro en general, son otra de las zonas que más se resienten con el frío. Esto es así debido a que la capa de piel es muy fina y delicada en esta zona del cuerpo, por lo que pierde la humedad fácilmente. En este caso, el producto más recomendado es el bálsamo labial que, según explican los expertos, pueden ser de muchos tipos diferentes y suele contener ingredientes como la lanolina y la alantoína que ayudan a mantener la humedad durante más tiempo.

En el caso de las manos ocurre algo muy similar a las partes del cuerpo mencionadas, en este caso es más fácil notar la tirantez e incluso que adquiera una apariencia escamada que, si no se trata a tiempo, puede incluso ocasionar heridas. Los expertos señalan que lo más aconsejable es mantenerlos hidratados igual que el resto de las zonas mencionadas y que en este caso pueden utilizarse cremas hidratantes y lociones. La elección entre unas y otras depende de la preferencia de las texturas, así como también de las necesidades de la piel. Según explican desde el portal especializado Muytop.top las cremas están compuestas por una base acuosa y diversos aceites, mientras que los aceites únicamente están compuestos por diferentes aceites. Esto hace que la cremas penetren en mayor profundidad y que los aceites afecten a las capas más superficiales. Por lo general las cremas aportan agua a la piel hidratada mientras que los aceites crean una barrera protectora para evitar que se pierda el agua. Según los expertos, las cremas resultan más hidratantes, aunque esto no significa que los aceites no sean efectivos. Todo depende de las preferencias y necesidades de cada quien.

En lo referente a la hidratación, los expertos de Académie aconsejan hidratarse tanto por fuera como por dentro, bebiendo la cantidad recomendada de agua, pero también cuidando la alimentación y reduciendo el consumo de sustancias que pueden favorecer la deshidratación, como el alcohol y el tabaco.

Cómo puedo proteger mi piel del frío

Hay varias formas de proteger la piel del frío, explican los expertos en cosmética y salud. Lo primero de todo es abrigarse correctamente con abrigos, guantes y gorros, y prestar atención a las partes descubiertas, como las manos, la cabeza o el rostro. A continuación, aconsejan hacer uso de productos limpiadores y exfoliantes para preparar la piel. Con la exfoliación lo que se consigue es eliminar la capa de células muertas que dificultan la absorción de productos hidratantes, pero también promover su regeneración ya que con el frío se ralentiza —además de oxigenarla correctamente—. Esto, señalan, hará que la piel se vea mucho más luminosa y radiante, y a medio-largo plazo retrasará la aparición de arrugas y manchas. La exfoliación debe realizarse tanto en la piel del rostro, como en los labios y en el cuerpo. Una vez lista la piel aconsejan hacer uso de la cosmética para aportar la hidratación que ha perdido y mantenerla en la piel.

Desde los laboratorios Académie recomiendan, así mismo, ducharse con agua tibia, evitando de esta forma los baños con agua muy caliente. Aunque esto alivia el frío, expresan, es perjudicial para la piel ya que las altas temperaturas favorecen la sequedad y la consiguiente pérdida de hidratación. Recomiendan que conforme se vaya terminando el baño se baje la temperatura para evitar el contraste y que la piel se resienta. Finalmente, aconsejan evitar en la medida de lo posible exponer la piel a fuentes de calor externas, como las chimeneas, estufas o radiadores. Indican que al igual que pasa con el agua caliente de la ducha la piel sufre con el cambio brusco de temperatura, lo que puede dar lugar a irritaciones, rojeces y sequedad. Lo ideal, continúan, es que la temperatura del hogar se mantenga constante entre los 21 y los 23 grados.