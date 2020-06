Trives, destino do programa ‘Come a comarca’, na TVG

segredos O programa Come a comarca visita hoxe a comarca de Trives para coñecer os segredos da súa gastronomía e aprender a facer o menú máis tradicional da zona, composto por: empanada de polo feita con fariña de castaña, guiso de tenreira e bica de Trives.

Anxo Trives, do Hostal La Viuda, será o encargado de guiar os concursantes pola gastronomía da Terra de Trives. Estes irán xuntos á cooperativa Amarelante, en Manzaneda, a apañar castañas e ver como pasan do seu estado natural á prezada fariña. Con ela viaxarán ata San Xoán de Río, onde Carmen lles ensinará a traballala en empanada. En Chandrexa de Queixa visitarán a gandería Galupa, onde aprenderán todo sobre as carnes da tenreira. REDACCIÓN