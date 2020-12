“Con esta tecnología se aporta más seguridad a los trabajadores del mar”

Luis, en Imatia habéis diseñado una plataforma inteligente de supervisión de emergencias para la navegación costera. Y 100 % gallega. ¿Nos cuentas en qué consiste?

Este proyecto pretende usar las nuevas tecnologías para intentar aportar más seguridad a los trabajadores del mar. Para ello hemos diseñado unas pulseras que identifican a las personas que están a bordo de un barco de pesca y, en el caso de que caigan al mar por la circunstancia que sea, puedan ser localizados mediante una alerta automática enviada a un centro de supervisión. En este centro hay una gran pantalla en la que se ve el mapa de la costa de Galicia y un icono rojo señalará el lugar donde se ha producido la incidencia, además de describir lo que ha sucedido y múltiples datos referentes a la embarcación y personas embarcadas. Igualmente sucederá si el barco tiene una colisión o una inclinación excesiva durante un tiempo determinado.

Una vez que se intenta y no se consigue la comunicación, incluso con barcos que estén próximos por si pueden confirmar la incidencia, la plataforma calcula automáticamente la ruta y aconseja al operador el lanzamiento de un dron que llegará en unos minutos a la zona de la incidencia y transmitirá las imágenes en tiempo real. Así se podrá evaluar la situación real y se tomarán las acciones de rescate oportunas.

¿Y en el caso de que la incidencia se produzca fuera de las rías, con distancias más largas y las condiciones meteorológicas más difíciles?

Despegaría un pequeño hidroavión con autopiloto y cámaras infrarrojas que hará lo mismo que los pequeños drones, acercarse automáticamente a la zona de la incidencia y transmitiendo sus imágenes a la plataforma.

Pero... ¿qué sucedería si hubiese niebla o grandes vientos y los medios aéreos no fuesen operativos?

Pues hemos desarrollado un barco dron opcionalmente tripulado de forma remota y con gran potencia (dos motores de 300 HP cada uno), que se acercaría a la zona de la incidencia pudiendo incluso realizar un rescate con un ingenioso sistema para izar a las personas y reincorporarlas abordo, que pueden ir siguiendo las instrucciones del operador remoto mediante megafonía.

El procedimiento, una vez que se confirma la incidencia, envía los datos a los servicios de rescate marino para optimizar la actuación.

Y en el caso de que sea una falsa alarma, se evitaría desplazar inútilmente barcos de rescate, incluso el helicóptero de salvamento, con el consiguiente gasto público o una ocupación de estos recursos que pueden estar siendo utilizados en otras intervenciones.

Como complemento a la seguridad de los trabajadores, añadimos la protección de los útiles de pesca, sabiendo en todo momento dónde tienen fondeadas sus líneas de nasas, por ejemplo.

¿Este proyecto se inspira por tu pasión por el aeromodelismo?, campo en el que eres una referencia indiscutible.

El arte de hacer volar un objeto más pesado que el aire, por sus propios medios y de forma remota con todo lo que implica su diseño y construcción, es algo mágico que siempre me ha acompañado y ha marcado mi vida desde muy pequeño. Quizás esto junto a mi visión de que la tecnología debe de estar al servicio de la sociedad ha sido determinante para crear esta solución.

El que haya un barco no tripulado ¿es un nuevo campo que abre muchas posibilidades?

Desde el año 2014 el equipo de robótica de Imatia liderado por nuestro compañero Ricardo Samaniego colaboró con Industrias Ferri para crear el primer barco no tripulado de España. Se llama Ulises y lo usamos como base marina en este proyecto. Pero me consta que hay muchos proyectos que se basan en sistemas similares usándolos para análisis periódicos de aguas de la costa y detectar por ejemplo vertidos al mar, etc. Obviamente estas utilidades son a nivel civil, los militares ya piensan en otras cosas más propias de seguridad.

No cabe duda que hay que estar expectantes a estos desarrollos porque la tecnología a día de hoy ya permite abrir este campo con muchísima seguridad.

¿Podría ser también un espaldarazo para los astilleros?

No cabe duda de ello. Incluso nuestro orgullo de la construcción naval militar Navantia ha desarrollado un vehículo muy avanzado de estas características que ya está operativo en el sur de la península.

La unión de varias entidades gallegas de diversas áreas demuestra que Galicia tiene talento para ser una referencia internacional.

Galicia está inundada de talento, eso es indiscutible.

Las últimas generaciones formadas en las universidades gallegas están destacando no solo en empresas de nuestra comunidad, sino que también fuera de nuestras fronteras en grandes multinacionales, con responsabilidades de navegaciones espaciales por poner un ejemplo

¿Cuáles son las salidas comerciales de este producto? ¿Podría destinarse al ocio? Porque si mi familia y yo alquilamos un barco y sufrimos un percance, el ‘smartwatch’ que habéis creado puede ser de ayuda...

Por supuesto. Todas las personas que están haciendo actividades en el mar o pantanos pueden correr riesgos inesperados, incluso motivados por grandes cetáceos como ha sucedido este verano. Desde luego el estar localizado ante una incidencia reduciría significativamente los finales trágicos. También hay que tener en cuenta que las empresas de alquiler de barcos y piraguas quieren tener constancia de que sus bienes son bien tratados y la detección de impactos u escora podría dar una pista de una embarcación en mal estado.

¿Cuánto tiempo y dinero han invertido en este proyecto que, sin duda, salvará vidas?

En referencia al tiempo, quiero destacar que todas las personas involucradas en el desarrollo de este proyecto han trabajado con una ilusión, responsabilidad y sensibilidad incluso fuera de horas de trabajo que ha trascendido a las empresas, invirtiendo estas más recursos que los mencionados en el contrato de compra pública de innovación que licitó la Xunta de Galicia a través de la agencia GAIN.

Además, el director técnico, Alejandro Ricart, de Imatia supo llevar con precisión todas las tareas de coordinación de los nueve subproyectos de I+D que componen este desarrollo en el que colaboraron en UTE Cartogalicia, Ferri e Imatia y las empresas Arteixo Telecom, Instituto Tecnológico de Galicia y Fiber Laminates como subcontratas.

¿Se exportará esta idea a otros lugares, Luis?

No cabe duda que el mercado es quien marcará el rumbo porque la funcionalidad, como dije antes, es indiscutible. Por supuesto que se exportará y en un futuro se creará una normativa que obligue a tener protegidos a los trabajadores del mar y quizás a las empresas de alquiler de barcos de recreo.

Nosotros lo vamos a intentar. Aparte de ser un proyecto, es un negocio, pero sobre todo es una gran responsabilidad técnico-social.

Los fondos de recuperación abren oportunidades, sobre todo en la digitalización. ¿Esto muestra que Galicia está preparada?

Si Galicia tuviese el apoyo económico necesario en digitalización, y si es cierto que lo habrá, el despegue resultará exponencial. Nuestros tecnólogos están perfectamente preparados para esa gran responsabilidad, que deberá ser correspondida por la aceptación de la sociedad. A veces un proyecto que es muy novedoso no se desarrolla en su tiempo. Deberá estar en sincronismo con el momento para tener éxito.

¿Cuáles son los obstáculos que han tenido que superar durante todo este tiempo?

Sin dudarlo puedo asegurar que el estado de pandemia nos ha hecho muchísimo daño retrasándonos en los planes iniciales. Simplemente hay que analizar la dificultad de fabricar dispositivos de alta tecnología con miles de componentes que provienen en su mayor parte de empresas internacionales. Con tal de que uno falle será suficiente para que no se pueda completar la fabricación. Todos conocemos que China es un gran proveedor de componentes semiconductores y que se interrumpió la distribución internacional durante varios meses.

Que se llame MAR-1, ¿quiere decir que en el futuro habrá más opciones de mejora?

El futuro ya es hoy y estamos trabajando en él.