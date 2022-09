‘Ladys Night’ es un show de comedia femenina hecha por mujeres sin etiquetas. Este espectáculo de stand up reúne a varias cómicas con la única intención de que el público disfrute de sus locuras y reflexiones en unos monólogos que viajan a través de todos los colores del humor.

Hoy (21.00 horas) esta función aterrizará en la Sala compostelana Riquela, en la Rúa do Preguntoiro 35.

EL CORREO GALLEGO ha querido conocer a estas mujeres que harán que el público disfrute a raudales.

Se trata de Nayra Pérez, gaditana de nacimiento, fundadora del ‘Ladys Night’ y La Matriarca Producciones. Con más de tres años de experiencia en monólogos de stand up, ha actuado en ‘Cero en Historia’, de Movistar+, haciendo el pre-show del programa. Cata Ukelele cómica gallega que hará de anfitriona de este ‘Ladys Night’. Se autodenomina como una millenial con alma octogenaria. Y por último, Laura Pérez, canaria pero gallega de corazón ya que pasó casi veinte años en Santiago. Cuenta también con más de tres años de experiencia como actriz, fue ganadora de la primera edición del Roast Comedy Battle de Ladys Night y además es presentadora habitual del open mic.

¿Cómo os sentís ante el estreno en Galicia este Jueves?

Nayra Pérez: Muy bien, contentas de haber venido a Santiago. Es la primera vez que actuamos aquí. Hemos estado en diversos escenarios, recordamos con cariño Ibiza. Con este formato queremos darle visibilidad a la comedia femenina, visitando diferentes localizaciones.

¿Consideráis que el humor es femenino?

Cata Ukelele: El humor es humor. Lo que sucede es que socialmente se han instaurado ciertos arquetipos machistas que han creado un ambiente donde lo que nos hace sonreir solamente puede ser de una manera determinada, pero es mentira.

Nayra Pérez: La línea de trabajo de Ladys es comedia hecha por mujeres y ya. Tenemos compañeras que la hacen más o menos feminista, que son maravillosas, que hablan de todo, algunas son de derechas, otras de izquierdas, unas hacen humor negro, otras humor blanco, da igual. Es comedia hecha por mujeres.

¿Se necesitan más actrices en el mundo del humor?

Siempre, responden al unisonó.

Cata Ukelele: En todas las actividades laborales, no solo en el mundo del humor

Nayra Pérez: Hay muchas más que lo hacen, más de las que realmente vemos.

¿Y a qué se debe?

Nayra Pérez: Sobre todo a lo que ha dicho Cata antes, el estereotipo de la comedia y de los stand up, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, básicamente hay un 80% de cómicos de género masculino y un 20% femenino.

Cata Ukelele: Si analizas la historia americana, ves una diferencia con España que es importante. Al haber empezado muchísimo antes en esta faceta no tienen esa diferenciación de masculino y femenino ya que con el tiempo hay igual número de hombres que de mujeres, todos están en el mismo barco.

¿Qué se van a encontrar los que vayan a veros este jueves a Riquela?

Nayra Pérez: Primero se van a encontrar muchas sorpresas porque alguna tenemos cara de niña buena y quizá no lo somos tanto. Lo importante es que en escena somos tres monologuistas que no tenemos nada que ver la una con la otra, o sea las tres hacemos un tipo de humor completamente diferente. Yo por ejemplo hago humor muy blanco, Laura hace un humor un poco absurdo, un poco negro.

Laura Pérez: A veces absurdo, a veces que no tengo ganas de vivir (risas).

Cata Ukelele: Yo la verdad que no sabría como definirme soy bastante fuerte o intensa, pero me gusta todo.

¿Cómo nació este show?

Nayra Pérez: Por la necesidad de dar visibilidad a la mujer en el mundo del stand up. Como un micro abierto en Madrid simplemente para compañeras que querían probar sus textos y recrear un ambiente que fuera un poco más seguro. Todas nos hemos encontrado con situaciones incómodas, como cuando te cruzas en algunos sitios con según qué tipo de personas.

Al final, esto fructificó tanto que dio lugar a shows, donde han tenido cabida chicas que se han subido a hacer stand up por primera vez con nosotras, en nuestro open, y ahora actúan y eso es maravilloso.

Por el ‘Ladys Night’ han pasado en 19 meses 235 personas, o sea esa gente que dice “no hay cómicas”, sí que las hay, sí hay ganas de hacer comedia , pero claro, lo más fácil es poner una pared delante y decir no hay.

¿Qué tienen en común una gaditana, una canaria y una gallega para subirse a un escenario?

Cata Ukelele: Ganas de reírse, supongo.

Nayra Pérez: Y ganas de hacer reír, sobre todo eso.

¿Qué se necesita para ser una buena cómica?

Laura Pérez: Trabajar muchísimo. Nuestra profesión se ve como si fueses la graciosa de la pandilla o te perciben como la chica maja que está contando una historia, por la manera en la que la cuentas. El público en general no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero detrás de nuestros personajes hay una técnica, unas herramientas, un orden de palabras concreto que si lo cambias, al final, el chiste no funciona igual. Creo que la magia está en qué desde fuera parezca algo super fácil de hacer, que realmente es lo que la gente disfruta.

Nayra Pérez: Son muchas horas de escritura, sentadas delante del ordenador. Días de micros abiertos, de probar las bromas y ver donde están colocadas dentro del texto, de comprobar si tienes que cambiar algo de sitio, reestructurarlo, volvértelo a aprender. Una ya tiene una edad y como no queda otra que memorizar, a veces cuesta una mijita de trabajo

Cata Ukelele: Yo como consejo diría que hay que estar segura, es como una lección de vida también. Tú puedes ser insegura en tu día a día pero cuando estás frente al público tienes que apostar 100 % por lo que estás diciendo, aunque te equivoques. Entender que el fracaso es algo que puede pasar y a nadie le importa. Yo me lo digo a mí misma y me va bien.

¿Cómo empezasteis en este oficio y qué diríais que os ha aportado el humor en vuestras vidas?

Cata Ukelele: A mí la comedia me eligió, pero yo no lo sabía. Siempre hice reír sin saberlo. La única diferencia es que hablé con varios dueños de locales, por cierto aquí, en Santiago. Cuando empecé me dijeron que no hasta que uno me dijo que sí y probé. Al principio eran diez minutos que se convirtieron en cuarenta. Apuntaba cosas en vez de decirlas en alto. Además yo siempre he sido una gran fan del humor y del stand up.

Nayra Pérez: Yo comencé a hacer de este arte mi trabajo porque yo viví el atentado de Las Ramblas en Barcelona. Estaba trabajando cuando ocurrieron. Me encantaban los monólogos y el stand up y cuando volví a Madrid estuve en terapia. Hablando con el psicólogo me dijo ¿por qué no te apuntas a un curso?. A mí el humor lo que me ha aportado es sobrellevar y metabolizar cosas de mi vida normal, quiero decir, a hablar sobre mí en ciertos textos me ha liberado muchísimo.

Laura Pérez: Yo siempre fui una persona muy de libro, quizás por mi educación. Tienes que estudiar para tener tu estabilidad económica, poder tener a tu gente cerca y todo muy asegurado. Cuando tenía 33 años mi vida dio un vuelco, cambiaron todos mis planes y me vi como perdida. Nunca había encontrado mi vocación y después de ese momento, hubo un click. Vi unas cosillas de comedia, ni siquiera yo era muy fan del stand up, pero un día de repente, dije: eso lo puedo hacer yo. Descubrí que era algo que estuvo dentro de mí pero nunca pude dejar que floreciese porque yo lo tenía debajo de una capa de cemento armado. Me decidí, cogí una maleta y me fui a Madrid sin saber lo que era hacer directos, sin trabajo, sin amigos y sin nada. Allí llevo ya casi cuatro años. Me gusta porque me ayuda a desdramatizar un poco la vida.