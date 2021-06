Con ‘Irmáns’ aterra na TVG o fenómeno da ficción turca

A programación de verán arranca hoxe na Televisión de Galicia, que escolleu o prime time do domingo para estrear un dos pratos fortes da súa grella para os vindeiros meses: Irmáns, serie coa que aterra na TVG o fenómeno mundial da ficción turca.

Esta noite emitiranse os dous primeiros capítulos da deste éxito internacional, unha serie de cincuenta episodios que a partir do mañá se ofrecerá nas tardes de luns a venres, sobre as 19.15 horas.

Os espectadores poderán escoitar, por primeira vez, os actores turcos falando en galego. A TVG súmase así ao fenómeno mundial da nova ficción turca e ofrecerá a súa estrea absoluta en España.

Irmáns desenvolve a historia de catro persoas que nacen o mesmo día, uns trixemelgos e o seu pai, e transcorre en dúas liñas temporais: a vida duns pais a comezos dos 90 e o día a día de tres irmáns de 35 anos no presente.

A serie, que ten entre os seus protagonistas unha das actrices de Love is in the air, tocará o corazón de persoas de todas as idades cunha trama familiar en que destacan os lazos inquebrantables que unen os tres irmáns.

Unha familia que perde un fillo nun parto múltiple. Unha rapaza que non se sente cómoda co seu corpo, o que lle provoca inseguridade para atopar o amor. Un modelo guapísimo que non é feliz. Un empresario de éxito coa obsesión de descubrir as súas verdadeiras orixes. Estes e outros personaxes serán os protagonistas das tardes da canle autonómica galega.

Os espectadores verán esta noite como, coa característica alegría da xuventude, Reyhan e Cem esperan o nacemento dos seus trixemelgos. De alí a 35 anos, Berk, Beste e Mahur, os seus tres fillos, levan cadansúa vida e afrontan os problemas da idade adulta: mentres Berk se rebela ante a falta de satisfacción que lle trae a súa vida profesional, Beste busca desesperadamente un mozo con quen casar e Mahur, que é adoptado, anda na procura do seu pai biolóxico.

No seguinte episodio, Mahur consegue localizar o seu pai biolóxico, quen lle revela que non acorda sequera o día en que o abandonou nunha mesquita.

Entrementres, Berk decide reorientar a súa carreira cara ao cinema e abandona a produción publicitaria en que estaba a traballar a desgana.

Despois de verse rexeitada por un rapaz que atopou nunha aplicación dixital de citas, Beste coñece o pasteleiro Erdem Beyaz, que lle propón quedaren para cear.

O Vivir aquí de hoxe viaxará a Muxía para coñecer en profundidade o seu parador, situado nun enclave único entre a natureza e o mar.

Tras a súa inauguración en plena pandemia, o Parador de Muxía retoma a súa actividade para recibir visitas dende todo o mundo.

Coñecerase a posta en marcha de Elixe Galicia, un programa creado para fomentar o turismo interior.

Nado cun enfoque dedicado principalmente ás persoas xubiladas, este impulso turístico conta agora cunha oferta de calidade que se abre a todo tipo de familias coa intención de que gocen da paisaxe, o termalismo ou o patrimonio cultural na propia terra.

O programa acompañará a algúns dos seus beneficiarios nunha primeira viaxe polo Salnés e a ría de Arousa.

A chegada do verán trae consigo un mito sobre as lecturas da época, e A revista fin de semana afondará nel na compaña do director xeral de Galaxia, Francisco Castro, quen compartirá algunhas recomendacións literarias.