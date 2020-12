Con la vista puesta en el tradicional sorteo del Niño

FUTURO. Los afortunados en el sorteo de Navidad no fueron los únicos que se acercaron ayer a las administraciones de la capital gallega, también lo hicieron aquellos que no tuvieron suerte y no les tocó ningún premio. El principal objetivo era hacer con uno o varios décimos para el Día de Reyes y esperar que en este caso la diosa fortuna sea más benevolente. También es muy típico que la gente agraciada con una terminación invierta lo ganado en un número para el Niño. En este caso, la terminación en 20, muy vendida en Navidad, también está siendo muy solicitada por los compostelanos, que esperan llevarse algo más que un pellizco el día 6 de enero. redacción