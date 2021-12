Concerto de Budiño na catedral de Ourense

HOXE. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou este venres na presentación do concerto especial despedida da xira Fulgor, do músico Budiño estesábado na catedral de Ourense ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22 da Xunta de Galicia. O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade agradeceu a cesión do templo para este concerto e sinalou que o Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22, ademais de servir para apoiar os artistas e creadores nunha conxuntura tan difícil como a actual, permitiu que a cidadanía “puidese continuar gozando de propostas culturais en galego de calidade como este magnífico concerto que os ourensáns poderán escoitar un dos máis significativos do ano”. No acto de presentación tamén interviñeron Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense; Luis Manuel Acuña, delegado diocesano de Arte Sacra de Ourense, e o artista, Xosé Manuel Budiño. A actuación, que terá lugar na catedral de Ourense ás 21 h., ponlle o broche final á xira promocional do sétimo traballo de estudo do gaiteiro e cantante de Moaña e promete sorpresas como algúns temas especiais que o grupo preparou para a ocasión. As portas da catedral abrirán ás 20:40 horas pola entrada situada da Praza do Trigo e o acceso será libre e gratuíto até completar a cabida. ecg