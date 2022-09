Concerto de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre en Celanova

HOXE. As Catedrais Silenciadas é o último traballo de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, un álbum que culmina un proceso que comezou no ano 2015 e no que o elemento diferencial son o conxunto de mulleres vocalistas e percusionistas. Este disco estivo a colleitar os mellores datos históricos para o proxecto: tres meses consecutivos no Top Ten do World Music Charts Europe e entrada na sección Top of the World da prestixiosa revista Songlines. Tamén a Transglobal World Music Charts, unha das listas máis recoñecidas do mundo, incluiu As Catedrais Silenciadas no seu ránking de mellores discos 2020-2021. Xabier Díaz xunto a Adufeiras de Salitre ofrece esta noite un concerto na praza Maior de Celanova, ás 21 horas. ECG