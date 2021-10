Conchita e Os Resentidos, protagonistas en ‘Bamboleo’

Santiago. Bamboleo (TVG) volve este sábado pola noite cun novo espectáculo de entretemento familiar. O espazo conducido por Xosé Manuel Piñeiro contará nesta ocasión coa presenza do grupo Os Resentidos, con gran pegada na cultura musical galega. Ademais actuarán a cantante Conchita e a Orquestra Solara.

La orilla é o título de último disco da cantante e compositora Conchita. Famosa por cancións como Nada que perder, agora presenta temas que contan vivencias e historias que foi reunindo nos últimos tempos.

Son composicións como Celebraré, que interpretará hoxe en Bamboleo.

A banda viguesa liderada por Antón Reixa acaba de publicar Organización Nautilus. Neste disco, Os Resentidos invocan a figura do Capitán Nemo e o tesouro oculto na ría de Vigo como símbolo da súa pelexa e busca do tesouro do rock en galego. En Bamboleo interpretarán temas do seu novo traballo e clásicos como Galicia caníbal.

A Orquestra Solara interpretará unha selección musical moi propia da verbena, perfecta para levantar o ánimo. Pola súa banda, Édgar e Gemma serán os protagonistas do Dirtidansi; son bailaríns da Selección Española de Baile Deportivo e foron campións de toda España en varias ocasións.

No Agora ou Nunca cantarán Mafe Rosero e María Luisa Pérez, que interpretarán os éxitos Fue díficil de Rodrigo Tapari na versión de María José Quintanilla e Yemanyá de Isabel Pantoja.

A sección Jrileira recibirá dous clubs deportivos o Outes Fútbol Club e o Club Ciclista Travesas de Vigo. Primeiro cantarán El muerto vivo de Peret e despois terán minuto e medio para adiviñar o maior número posible de intérpretes. Na ITV Do Amor un concursante do público terá que adiviñar quen é a parella de Amantia en función das respostas que lle vaian dando. Todo ao tempo que os colaboradores do programa: Tamara Pérez, Damián Cortes, Isi e Javier Varela, fan as súas propias valoracións.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, chega a histórica orquestra Los Players, que supera os 60 anos de vida, cantarán no Sabadeando e con eles botarase unha ollada aos seus comezos. En homenaxe a Camilo Sesto, a recanteira de Ouro, Maite, e o integrante da Liga dos Cantantes Extraordinarios Jose Ángel Albán realizarán dúas versións en galego de coñecidos temas do artista xa desaparecido, e contarase tamén coa música de verbena do Dúo Explosión e de Tania Veiras. Por outra parte, o Desafío Patacón desenvolverase en Cea, coincidindo co Día Internacional do Pan. Tamén o programa celebrará os 20 anos dos premios Ramón Piñeiro, Facer país, coa asociación Val de Láncara, que desvelará quen será o galardoado deste ano, e asistirá en directo a unha particular festa da malla, con festa, música e gastronomía do lugar.

E Ramona a Gayosa, a personaxe da reporteira Fátima Mella, sairá á rúa para poñer a proba os coñecementos dos galegos e galegas sobre antigos programas da Galega.

E tamén nesta xornada na TVG, o programa Imos de Feira viaxa esta semana ata a provincia de Lugo para pasar o día na localidade de Vilalba. Coñecida por ser a capital da comarca da Terra Chá, acolle o primeiro domingo de cada mes unha feira que artellará unha reportaxe. ECG