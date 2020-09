Concurso das curtas e Oliver Laxe, no gran

O Porriño. Hoxe é o día grande do Festival de Cans, coa proxección das curtas das principais categorías a competición -ficción, animación e Furacáns- e outras seccións como ExtraCans. Ademais, un dos grandes momentos do día, como será o coloquio no Espazo Estrella Galicia da Leira do Rio co director Oliver Laxe, ás 12.00 horas. As entradas levan esgotadas días. A actividade poderá seguirse a través da canle do Festival de Cans en Youtube.

Ao longo do día tamén terá lugar un encontro con todas as realizadoras e realizadores do festival, para rematar co concerto final de Henrik Rover y los Míticos GTS e a entrega de premios.

A edición máis especial do certame remata hoxe logo de catro días de proxeccións, coloquios sobre cinema, exposicións ou presentación de proxectos. Todas as entradas para asistir a Cans hoxe están agotadas desde hai días, e non se venderán xa entradas. Por este motivo, a organización pídelle ao público que evite acudir a Cans sen entrada.

A organización desplegará un amplo dispositivo de seguridade privada con 25 efectivos para velar polo cumplimento das normas, complentado coa apoio da Policía Local de O Porriño e a Guardia Civil, así como unha empresa de limpeza que desinfectará periodicamente as salas e os váteres portátiles distribuídos pola aldea.

E coa noite chegarán as actividades de clausura da décimo sétima edición do Festival de Cans. Será no Espazo Estrella Galicia da Leira do Río. Primeiro, despois dos concertos comezará o momento máis agardado do certame: a gala final e a entrega de premios. E coñeceranse os nomes das cintas elixidas polo xurado e polo público. ECG