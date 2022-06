Concurso de relatos eróticos y surf para intrépidos

Dos años y pico después de que la enfermedad por covid-19 fuese decretada pandemia y pese a seguir conviviendo con el virus a día de hoy, todavía quedan muchas incógnitas por resolver, empezando por el comportamiento dispar que tiene en cada ser humano y terminando por todo lo referente a la llamada inmunidad innata, que viene a ser una propiedad del organismo que genera anticuerpos a través de proteínas naturales, no se sabe bien cómo ni por qué, y que me corrijan los científicos si me equivoco pero viene a ser algo así como que te caiga en suerte el comodín antinominación; el que te libra de pillar la enfermedad aunque convivas con infectados que te tosan a la cara todo el día, para que nos entendamos.

Y mientras la comunidad científica investiga sobre estas y otras muchas cuestiones y se enzarza en debates sobre si el origen está en los pangolines, los murciélagos, los inventos o los fallos humanos, yo creo que un estudio a tener en cuenta para profundizar es sin duda el de Género, sexualidades y salud sexual, realizado por el Instituto Francés de Opinión Pública para Gleeden, una app con más de nueve millones de suscriptores que se presenta como “la primera plataforma de encuentros extramatrimoniales pensada por y para mujeres”. Textual.

Y es que según este estudio, el 39% de los encuestados abandonó de alguna manera su vida sexual durante la crisis sanitaria. Un dato comprensible, creo yo, si se tiene en cuenta que la pandemia es un fenómeno biopsicosocial con una carga emocional muy fuerte que pasó factura, generando un índice muy alto de estrés, angustia, soledad, miedo, tristeza... y haciendo que los profesionales de la salud mental tengan sus consultas más abarrotadas que el autobús de la línea 6 en hora punta. Vamos, que no estaba la cosa para fiestas.

Pero lo que a mí me rompe los esquemas es que el mismo estudio asegura que el 41% de los participantes en la encuesta besaron más durante la pandemia a sus amantes que a sus parejas formales. Y a ver, así de buenas a primeras y en una lectura rápida, que me expliquen cómo pese a haber de por medio confinamiento domiciliario y distanciamiento físico y social, la gente iba besuqueándose por ahí, fuera de casa, porque no lo pillo.

Aunque teniendo en cuenta todo esto y que la media de encuentros sexuales en España está en seis veces al mes por persona, que el 61% de las mujeres reconoce que tiene necesidades no satisfechas, que el 30% reconoce sin pudor haber tenido algún tonteo con un amigo o una aventura extraconyugal, y que el 61% no se arrepiente e incluso, repetiría, según datos del IFOP, no es de extrañar que Gleeden haya lanzado un concurso de relatos eróticos. Así que si alguien quiere participar... que Muerda la manzana y se ponga a fantasear y teclear.

Y OTRA FANTASÍA, AUNQUE DE UNA NATURALEZA TOTALMENTE DIFERENTE, ha sido ver el primer Campeonato Europeo de Surf Canino (European Dog Surf Championship) para fomentar la práctica del deporte junto a perros, un evento dirigido por Manuel Calvo que toma como referencia grandes competiciones caninas internacionales como la World Dog Surfing Championship de Australia, y que ha tenido como madrina a la campeona del mundo 2020 de surf adaptado, Carmen López, y como coordinador al seleccionador nacional Lucas García, con una veintena de parejas de perros y humanos deslizándose sobre las olas en la tabla, en una estampa de lo más curiosa.

No tanto, ni muchísimo menos, como el vídeo de Guille Carracedo surfeando bajo los arcos y entre las rocas de la playa de As Catedrais en pleno temporal, con el que ya ha hecho historia. Y eso que acaba de empezar, porque el baño de Ribadeo ha sido solo el primer gran reto de un proyecto que yo creo que está hecho a su medida, el de hacer surf en las 17 comunidades autónomas de España, y en sitios icónicos donde nunca lo haya hecho antes nadie.

Grabado por el conocido youtuber Willy Foxx, con este vídeo, Guille, con una comunidad en redes sociales de más de 2.300.000 seguidores, inicia una serie audiovisual que tendrá periodicidad mensual. El próximo destino será Asturias, por cierto, y promete ser un nuevo baño de adrenalina en estado puro.

Y es que a Guillermo Carracedo, cuatro veces campeón de España de paddle surf, top 5 mundial, licenciado en Medicina, con un Máster en Traumatología del Deporte, y protagonista de videos virales como el de la leira surfing que salió en todos los informativos, no hay desafío que se le resista. Ahí lo dejo Pablo Motos.

PD. En mi humilde opinión, querido Jorge Salvador, ya estás tardando en ficharlo para la próxima edición del programa.