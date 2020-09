Cons presenta ‘La isla de las mentiras’ en Ourense

A directora coruñesa Paula Cons presentou onte en Ourense a súa película La isla de las mentiras acompañada da protagonista do filme Victoria Teijeiro. Despois de pasar polo Festival Internacional de Cine de Shanghái, o filme foi presentado a semana pasada en San Sebastián dentro da sección Made in Spain.

O argumento xira en torno a unha historia real acontecida en Galicia, a do naufraxio do vapor El Santa Isabel, con 260 emigrantes con destino a Bos Aires, fronte á illa de Sálvora. Tres mozas insulares deciden saltar ao mar nun pequeno barco tradicional e conseguen salvar a 50 persoas. Pero todo o que ocorre dende esa noite vai sacudir e cambiar este lugar para sempre.

La isla de las mentiras é a ópera prima desta directora que se amosa moi feliz de estar en Ourense xa que “é o primeiro festival en España no que competimos e faime especial ilusión que sexa en Galicia e máis aquí, en Ourense”.

A película estréase o vindeiro venres en salas e poderá verse na Sección Oficial do OUFF.

“Está pensada para ver en pantalla grande, ten un son e unha fotografía moi coidadas. O seu fogar natural é a sala de cine”, comentaba Paula Cons.

A directora estivo acompañada da actriz Victoria Teijeiro, que interpreta a unha das tres mulleres protagonistas desta coprodución española, arxentina e portuguesa.

Para a intérprete “o filme fala de mulleres olvidadas e toca moitos paus que están de actualidade. Esperamos que guste moito en Ourense”.

Cons, que tamén é guionista do filme e apostou por un equipo no que predominan as mulleres, asegura que cando coñeceu a historia, quedou enganchada xa que “son xornalista tamén e chámanme moito a atención estas historias agochadas e que moi pouca xente coñece”.

Tamén quixo agradecer á cantante Guadi Galego a súa implicación por facer a canción de La isla de las mentiras, xa que “envieille a película ás sete e ás once xa me enviou esta canción que está sendo un exitazo. No Festival de Shangái triunfou moitísimo”.

Homenaxe a Fellini. Cinco serán as películas do director Federico Fellini que se proxectarán na 25 edición do Festival de Cine de Ourense. Trátase dunha homenaxe ao xenio de Rímini no centenario do seu nacemento.

La dolce vita, Giulietta de los espíritus, Fellini 8½, Amarcord e Los inútiles poderán verse dende hoxe ata o 2 de outubro nos cines Pontevella e no Cine Clube Padre Feijóo. A selección dos filmes realizouse a partir da simboloxía e identidade destas cinco pezas dentro da traxectoria do que fora gañador de cinco Premios Óscar, incluido o galardón a toda unha vida en 1993, que recibiu pouco tempo antes do seu falecemento e que pode considerarse broche de ouro a unha carreira de máis de 40 anos tralas cámaras.

A lenda do director italiano, unha das referencias contemporáneas da historia do cinema, construiuse moito antes daquel derradeiro galardón. Tras os seus primeiros traballos, o éxito chégalle con Los inútiles (1953), que lle vale un León de Prata en Venecia, ademais do éxito decisivo de Alberto Sordi. Os anos seguintes están cheos de triunfos como La strada (1954), protagonizada por Giulietta, co que consegue un merecido Óscar.

O cineasta italiano é un dos protagonistas da 25 edición do OUFF que pretende afondar nas raíces da historia do cine a través dunha figura emblemática. Pero a homenaxe a Fellini non se limita á proxección do ciclo. A súa impronta queda patente no mesmo cartel do festival. A obra de Baldomero Moreiras que dá imaxe ao OUFF caracterízase por ser tamén exuberante e creativa, ao igual que a figura do cineasta, do que colle inspiración.

Non é a única homenaxe prevista. Esta edición tan especial contará tamén cunha homenaxe a Eloy Lozano, fundador e director da primeira edición do Festival de Cine de Ourense, e o recoñecemento a José Luis Cuerda coa distinción de Fillo Adoptivo da Provincia, a título póstumo.