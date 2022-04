Facilita la colaboración en tu negocio con estos consejos

La tecnología ha jugado un papel fundamental en la forma de ver la colaboración en la actualidad, y tanto si llegas tarde como si no, seguro que estos consejos que te tenemos preparados te van a ayudar a facilitar la cooperación para así ser más productivo y alcanzar los éxitos tanto personales como de equipo en un tiempo récord.

Tanto si se trabaja en una oficina, como en casa o en los dos sitios en un formato híbrido, la colaboración es algo esencial en cualquier empresa. No solo hace que los empleados trabajen más como equipo y se tenga una mejor comunicación, sino que por consiguiente se consiguen mejores resultados y, en muchas ocasiones, en menor tiempo.

1 - Definir el papel de los trabajadores

Puede parecer la cosa más absurda del mundo porque todo el mundo sabe cuál es su puesto, ¿verdad? Pues sí, pero no todos conocen bien cuál es su responsabilidad dentro de un proyecto en particular. Si no se sabe con exactitud, puede dar lugar a muchos malos entendidos que desembocan en una actitud hostil de querer hacer más para quedar por encima de alguien e intentar llevarte más reconocimiento. En un trabajo de equipo todos son tratados por igual y nadie debería de permitir eso.

Eso se puede prevenir definiendo las tareas y responsabilidades de cada uno para así evitar esa competitividad que estamos intentando que no aparezca y promover la colaboración. Piensa en la tarea como en un equipo de cualquier deporte, todos tienen claro su rol y eso hace que todos remen hacia el mismo objetivo, cuando eso no ocurre, todos sabemos que la temporada no acabará bien. Si aún conociendo bien tu papel y crees que puedes hacer más, intenta apoyar al resto y que el mérito te lo den por ayudar a los demás, eso es lo más importante.

Estos roles pueden quedar bien definidos elaborando un mapa conceptual online que los defina bien y para que cualquier miembro del equipo lo pueda consultar esté donde esté y a cualquier hora. Además, puede resultar interesante constatar en ese esquema cuáles son las fortalezas de cada miembro del equipo. De esa forma todos sabrán a quién recurrir para llevar a cabo determinadas acciones.

2 - Optimiza las reuniones

Las reuniones, bien utilizadas, pueden promover mucho la colaboración de equipo y el rendimiento. Todos hemos tenido reuniones en las que hemos notado que perdimos el tiempo de manera estrepitosa, por ello hay que saber optimizarlas y, sobre todo, realizarlas solo cuando sean necesarias.

Para ello puedes hacer uso de pizarras virtuales para preparar reuniones más visuales en las que establezcas todos los puntos necesarios para llevarlas a cabo. Por ejemplo, si organizas una lluvia de ideas puedes establecer una agenda de lo que se hablará y el tiempo que tendrá cada uno para exponer sus ideas. De esta manera, los participantes ya irán preparados y al tener un tiempo limitado, la reunión irá mucho más rápido y será más efectiva.

3 - Establece objetivos de equipo

En el primer consejo ya te comentamos lo importante que es conocer el papel de cada miembro en el equipo y la tarea para mejorar la colaboración. En este caso, otro consejo que queremos ofrecerte es que más que tener objetivos personales, crea objetivos de equipo para que todos los miembros conozcan los objetivos empresariales y así puedan sentirse más motivados a la hora de alcanzarlos.

Una forma de llevar esto a cabo es establecer objetivos específicos, por ejemplo, por trimestre. De esta forma todos conocerán sus tareas con un deadline determinado y se promueven las capacidades individuales de trabajar como equipo.

También es interesante mencionar cómo se va a evaluar su rendimiento en base a esos objetivos y, por ello, al tenerlo por trimestre, la última semana del mismo puede haber una reunión para discutir si se llegaron a cumplir los objetivos, o por el contrario qué es lo que falló la hora de intentar conseguirlos para así solventar el problema de cara a los próximos tres meses.

4 - Comunícate a menudo con recursos humanos

Si tienes ya el equipo creado, puede que este consejo no te ayude mucho. Pero si estás creando un nuevo equipo, quieres incorporar a alguien o incluso quieres extender el contrato a alguien que ya trabaja, la comunicación con recursos humanos es algo esencial. Sobre todo a la hora de llevar a cabo las primeras entrevistas laborales.

Las mejores empresas suelen tener un proceso de contratación algo extenso. Desde el punto de vista del trabajador, los procesos largos pueden hacerse muy pesados, pero desde el punto de vista empresarial merecen mucho la pena, sobre todo a medio y largo plazo. Recursos humanos es quien contrata, pero no solo son ellos los que entrevistan, el posible jefe también debe de entrevistar al trabajador, y también parte del resto del equipo, ¿por qué? Puede que sea la mejor persona en ciertas tareas, pero si difiere mucho del resto del equipo en cuanto a actitud y personalidad, puede que la colaboración no sea la mejor del mundo.

Se puede tardar tiempo en llevar a cabo todo el proceso, pero si todos tienen personalidades similares y complementarias, resultará en una colaboración al máximo nivel que te ahorrará mucho más tiempo del empleado.

5 - Recompensa la colaboración cuando sea un éxito

No hay mejor forma de promover la colaboración que valorando positivamente cuando ésta sea un éxito. Si has tenido un periodo de tiempo que ha sido bueno, el equipo ha trabajado bien y los objetivos se han cumplido, agradéceles y dales alguna recompensa. Ya sea una subida de sueldo, un bonus por objetivos, organizar una comida o cena o un simple correo electrónico reconociendo su trabajo, hace que los trabajadores estén contentos y, lo más importante, que se sientan valorados por la empresa.

Cualquier cultura de empresas que tienen éxito en la actualidad llevan a cabo este tipo de reconocimientos de forma regular, porque no solo favorece la colaboración dentro de la misma empresa, sino que también de cara al exterior puede hacer que otros trabajadores con gran talento quieran trabajar ahí al tener estos apetecibles beneficios.

Siguiendo estos consejos, la colaboración de tu equipo evolucionará favorablemente hacia un clima de trabajo excelente que ayudará a conseguir los objetivos de forma más eficaz. Recuerda que la gente pasa la mayor parte del día trabajando, así que el bienestar laboral es esencial si lo que se busca es un rendimiento superior. Si tu equipo está feliz, la empresa estará feliz y el éxito estará más cerca.