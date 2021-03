‘Consellería do ritmo’, novo espazo cultural para Radio Galega Música

Santiago. O vindeiro 21 de marzo chega a Radio Galega Música o novo programa Consellería do ritmo, que se emitirá todos os domingos ás 22.00 horas e que se ofrecerá tamén en formato podcast a través da web da Radio Galega e das plataformas habituais. Producido e conducido polo xornalista musical Tito Lesende, este espazo acollerá diversos artistas do ámbito do rock ou do pop galego para crear unha serie de capítulos monográficos ou temáticos.

Coa intención de ofrecerlle á audiencia encontros con artistas fóra dos condicionantes de actualidade ou axenda, Consellería do ritmo compartirá cos seus oíntes unha conversa próxima, repousada e traballada que ofrecerá un perfil representativo e distinto ao da habitual roda promocional. Este novo programa de Radio Galega Música daralle protagonismo a músicos e músicas que poderán compartir escena con outros actores do panorama musical galego como axentes, promotoras ou recintos senlleiros.

No primeiro capítulo deste vindeiro domingo, o espazo musical recibirá o músico coruñés Xoel López, embaixador do pop galego. ecg