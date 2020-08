Consolídase o Ribeira Sacra Festival e acada un notable éxito a pesar da pandemia

O 17° Ribeira Sacra Festival é unha proposta cultural que un ano máis busca transcender o musical tendendo pontes entre paisaxe, viño e patrimonio brindando aos seus asistentes o mellor de cada recuncho desta zona.

Esta cuarta edición acadou un enorme impacto no territorio e reforzou o turismo rural e a imaxe do lugar como espazo seguro e protexido. Música, viño, gastronomía e patrimonio definen un festival importante como apoio a unha terra candidata a Patrimonio da Humanidade pola Unesco para o ano que ven.

Ao xa asentado modelo sostible de economía circular do evento da Ribeira Sacra que actúa positivamente sobre a contorna local (económico e social) e o medio ambiente, este ano sumouse un escrupuloso protocolo de seguridade e medidas sanitarias, unha labor levada a cabo por un equipo que nesta edición foi significativamente ampliado, “con máis de 70 profesionais en todas as áreas do festival”, indican desde a organización.

350 persoas ao longo dos tres días gozaron dun festival por cuxos escenarios singulares pasaron artistas como Xoel López, Ele, Guadi Galego, María Yfeu como parte dun coidado cartel conformado por máis de oito actuacións de artistas galegos con percorrido nacional, pero tamén internacional, con Cassete Pirata á cabeza.

A gastronomía é outro ano máis unha das grandes protagonistas do festival. Álvaro Villasante do Restaurante Paprica, achegou aos asistentes a fusión perfecta entre producto local e festival. Facendo que o público gozara con petiscos gourmet únicos creados especialmente para o festival con produtos da zona.

Ao tanto preséntase Noites de Caudal. Un ciclo de concertos seguros e de aforo reducido na cidade de Lugo durante o mes de setembro.

“Será o ciclo máis exclusivo de toda Galicia, con datas únicas dos artistas máis importantes do panorama actual, durante a fin do verán” aclaran os organizadores.

Haberá concertos tanto de pago como gratuitos, e cunha ampla variedade de estilos. Todos eles adoptarán as medidas de seguridade actuais para eventos culturais, adecuadas á nova normalidade, con actuacións máis persoais e íntimas, con aforos reducidos respetando a distancia de seguridade e con uso obrigatorio de máscaras para o público e os traballadores.

Os concertos terán lugar en dúas localizacións da cidade: a praza de Augas Férreas e a contorna do auditorio municipal Gustavo Freire. Serán recintos ao aire libre de acceso limitado, e con asentos asignados previamente, distanciados entre si e seguindo todas as normativas de seguridade, desinfección e precaución necesarias para a situación actual. Terán un aforo máximo de 800 persoas, seguindo a normativa, indican.

Dentro da programación haberá 12 concertos moi especiais, cos artistas máis importantes da escena nacional e galega. Izal, Amaral, Dorian e Ana Guerra serán algunhas das voces máis recoñecidas.