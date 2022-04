Conta atrás para a Ourense ICC Week, semente e alicerce da cultura en toda a provincia

Santiago. O coordinador técnico, Juan Rivas, avanzou entre os relatores o coronel e conferenciante Pedro Baños que o 27 abordará El poder: un estratega lee a Maquiavelo.

Na xornada das TIC estarán Yasmina Laraudogoitia, responsable de Relacións Institucionais de TikTok para España, que falará da Inspiración creativa impulsada pola comunidade de TikTok, e a xornalista tecnolóxica Marta del Amo, quen abordará as Tendencias nas Tecnoloxías da Información en 2022.

Pechará Ana Iris Simón, autora dun dos libros máis lidos no último ano, Feria.

O asesor de Cultura da Deputación, Aurelio Gómez Villar, dixo que “esta oitava edición é a máis longa, con máis actividades cada ano, máis repercusión e máis contido”. E falou da presenza ourensana a través da música, da homenaxe, dos deportes electrónicos, da actividade gastronómica no IES Vilamarín, do protagonismo da colección permanente de trens e do compromiso cos Rodolfo Prada á Xestión Cultural.

A técnica Susan Ramos detallou o programa dos eSports do 22 ao 24 de abril no pavillón do Colexio Mestre Vide, con competicións gratuítas, exposición de retro videoconsolas, música, ou a participación de oito pilotos destacados a nivel mundial. ecg