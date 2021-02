Contra os novos dogmatismos

Hai casualidades aparentes que agochan fenómenos certos. Hai uns días, no xornal de maior circulación dos editados en Madrid, unha colaboradora, Luz Sánchez-Mellado, escribía da problemática entre as reivindicacións das persoas trans e algúns sectores feministas. O mesmo día, e nas páxinas de deportes, Sergio Heredia, do principal medio catalán, reflexionaba sobre a súa condición de mulato, en tanto que fillo de dominicano (un prestixioso oftalmólogo) e catalá, e como tal admirador de deportistas como Yannick Noah.

Orgulloso de tal circunstancia, a corrección política indica que mulato é un insulto (derivado de mula) e que é preferible o emprego de mestizo. Pero cando xa perdeu toda a súa carga semántica negativa, mestizo só indica resultado da mestura entre dúas persoas de distinta cor, mentres que mulato expresa o resultado de mestura entre persoa branca e persoa negra.

O pasado xullo, uns cento cincuenta intelectuais, escritores e artistas publicaron un manifesto na revista Harper’s no que manifestaban a súa preocupación polo clima de intolerancia e censura e de pensamento único que as novas loitas están a impoñer, especialmente nos Estados Unidos. Entre os asinantes, había persoas pouco sospeitosas de racismo ou de machismo coma Noam Chomsky, Francis Fukuyama ou JK Rowling.

Contra ese novo pensamento único, Douglas Murray vén de publicar –na súa versión española- La masa enfurecida (Península). Este escritor e xornalista británico, que se define como homosexual, conservador (con minúscula) e cristián ateo, reflexiona sobre os discursos da corrección política desde un axioma: a vítima –en tanto que tal- non sempre ten razón. De entrada, manifesta o seu escepticismo fronte á posibilidade de facer converxer democracia e islam na medida en que este esta dominado polo fanatismo, converxencia que foi posible nos países cristiáns polos valores da súa relixión.

Aplica esa reflexión sobre a condición de vítima –obviamente, fronte a un eventual verdugo- á súa condición homosexual, que non o fai mellor fronte aos seus conxéneres heterosexuais. E de igual maneira, non por ser muller, negro ou trans tes unhas calidades de orixe das que carecen os supostos contrarios. E son eses catro grupos os que Douglas Murray analiza no seu ensaio, concretamente nos seus discursos de identidade.

Uns discursos que están creando o que John Carlin chama novo puritanismo inglés (velaí ese “racista” dirixido contra Edinson Cavani, xogador uruguaio do Manchester United, despois que respondese a un seu amigo coa frase “Grazas, negriño”) e que en verbas do escritor catalán Antoni Puigverd constitúe un vento inquisitorial de marcado dogmatismo. Un puritanismo, este da corrección política, que é resultado da ignorancia e dun empoderamento excesivo por parte dalgunhas (autoconsideradas) minorías. Lembremos que xa en 1996 a Liga Antidifamación de EE. UU. considerou “antisemita” unha das cantigas de Afonso X (“A que do bon rey David”) interpretadas na catedral de Washington: ¿tan ben entenderon o galego-portugués medieval os asistentes como para sentírense aldraxados?

Douglas Murray denuncia as actuacións destes novos inquisidores que actúan en nome da igualdade de dereitos xustamente cando estes colectivos (homosexuais, mulleres, negros) estaban a piques de ter un papel social activo. Actuacións propias dos matóns fascistas máis conspicuos que levaron a que diversos profesores universitarios tivesen que deixar os seus postos polo boicot e a presión destes activistas erixidos á vez en vítima, xuíz e verdugo.

Unha presión que parte moitas veces do concepto de “autodeterminación persoal” que implica, automaticamente, o establecemento duns adversarios que negan os dereitos que se supoñen inherentes á nova condición (sexa esta sexual, étnica ou de xénero).

Unhas manifestacións de loita impulsadas, segundo Douglas Murray, desde un discurso postmarxista unha vez desaparecidas as doutrinas laicas que dominaron as reivindicacións sociais ao longo do século XX, unha vez desaparecida a clase obreira como suxeito da historia (hoxe, boa parte dos traballadores industriais occidentais son aristocracia obreira).

Joaquim Ventura