Xa está aberta a convocatoria do III Premio Fina Casalderrey de Literatura Infantil pola igualdade, financiado por Baía Edicións, coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Convócase dentro das celebracións do 8 de marzo e pretende axudar a promover a educación en igualdade e homenaxear a todas as persoas que apostaron pola Literatura Infantil e Xuvenil. Trátase dunha importante achega á coeducación, á educación non sexista, tan necesaria sempre e máis hoxe xa que a violencia de xénero segue a medrar e só se salvará se desde a infancia se educa en igualdade.

Elíxese o 8 de marzo para a entrega dos orixinais e a resolución darase a coñecer o día 1 de xuño. Os orixinais deben ser enviados a Baía Edicións Polígono Pocomaco, 2.ª Avenida. Parcela A2/Nave 52. 15190 A Coruña. As bases están publicadas na web da editorial convocante. Parabéns pola iniciativa e pola súa continuidade.

marta.neira@usc.es