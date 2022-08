Coque Malla chega a Narón da man dos Concertos do Xacobeo

Música O próximo 26 de agosto a Narón dentro dos con concertos da Xunta de Galicia Turismo Xacobeo 21-22 O concerto será no Paseo Marítimo de Xuvia ás 22:00h. con acceso libre.

Máis de 35 anos enriba dos escenarios son o seu aval. Coque Malla e a súa banda regresan aos grandes recintos con súa nova xira El Viaje del Astronauta Gigante na que presentará as cancións do seu derradeiro disco. Un repaso a toda a súa traxectoria: dende o seu debut adolescente con Los Ronaldos, con cancións como No puedo vivir sin ti, Adiós papá ou Por las noches ou os grandes fitos de súa carreira en solitario, pasando polo camiño recorrido entre Soy un Astronauta Más e La hora de los gigantes con grandes hits como Me dejó marchar, Berlín e Un lazo rojo, ata súas colaboracións con outros artistas e os temas inéditos como Una sola vez, o seu último éxito.

Coa súa nova xira, El Viaje del Astronauta Gigante, Coque Malla retoma os grandes concertos. Despois de tres anos moi intensos, esta xira é ademais unha última oportunidade para ver en directo a Coque Malla durante un tempo. Tras El Viaje del Astronauta Gigante, o artista anuncia un descanso indefinido nas súas xiras, un punto de inflexión nos seus trinta e cinco anos de carreira, no que o escenario foi sempre a súa gran paixón. ECG