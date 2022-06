Coruñeses y turistas conocen los atractivos de los vinos del Ribeiro

A Coruña acoge desde ayer y hasta el próximo día 17 la Semana de la D.O. Ribeiro, un completo programa de actividades que tiene como objetivo dar a conocer la riqueza, calidad y variabilidad de unos vinos elaborados en el borde noroccidental de la provincia de Ourense, una zona de excelente aptitud para el cultivo de la vid, y que están cosechando grandes éxitos en todo el mundo.

Así lo señaló ayer en la presentación el presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares Gándara, que agradeció el apoyo institucional y recordó la larga relación que existe entre el Ribeiro y A Coruña, haciendo referencia a la existencia de documentos que prueban que ya en los siglos XII y XIV “embarcábanse no porto coruñés miles de litros de Ribeiro con destino a Inglaterra”, e incidiendo en la importancia que tiene la ciudad para la D.O., no solo por su situación estratégica, sino como consumidora de estos vinos, al igual que toda la provincia.

Casares, que estuvo acompañado de Juan Ignacio Borrego, primer teniente de alcaldesa y concejal de Turismo, habó de la “riqueza, calidad e variabilidade” que distingue a los vinos del Ribeiro, y animó a los coruñeses y visitantes a acercarse a conocerlos, tanto en Afundación, donde se celebra un Túnel do Viño, como a través de las catas que tendrán lugar en el Centro Ágora, ambas actividades con entrada libre.

Y precisamente sobre estos dos ejes gira el programa preparado por el Consello Regulador en el marco de su estrategia de promoción de sus vinos. Un túnel que según Casares, “resume o que se está facendo nos tres vales que articulan o territorio da nosa denominación, Miño, Arnoia e Avia”, y que se podrá visitar hoy y mañana, en horario de 12.00 a 14.30 y de 19.00 a 21.15 h, y una serie de catas conducidas por expertos, y que comenzaron ayer con la participación de Alejandro Paadin.

La segunda, prevista para esta tarde, a las 20.15 horas, se centrará en vinos tintos de castes “a gran sorpresa do Ribeiro para o mercado”, como los definió Casares, y que contará con Alberto Varela, mientras que para mañana está prevista a la misma hora una cata con Nati Cid, centrada en “viños elaborados específicamente por adegueiras mulleres”, con mucho que aportar al sector.

Por su parte, Juan Ignacio Borrego, valoró muy positivamente la labor llevada a cabo por el C.R.D.O. Ribeiro, y mostró el apoyo del Concello de A Coruña a una iniciativa “que resulta moi interesante a nivel turístico para a cidade”, animando a ciudadanos y visitantes a “coñecer e gozar” de los viinos de esta D.O. que representa a unos 5.00 viticultores y cuyos vinos están muy presentes en la oferta gastronómica de la ciudad.

MEJORES VINOS Ribeiro. El acto central del programa será la XI Gala dos Premios D.O. Ribeiro, que se celebrará el jueves, día 16, a las 19.00 horas, en el Centro Ágora, y en la que como ya es tradicional, se reconocerá la labor de personas, entidades y lugares que difunden el vino, y se reconocerán los mejores vinos blancos y tintos, de bodega y de colleiteiro de la D.O. Ribeiro, que serán elegidos en la cata oficial y que solo se conocerán durante la ceremonia.

Casares aprovechó el encuentro ante los medios para agradecer el apoyo institucional del Concello de A Coruña, “que desde el primer momento nos facilitó las cosas para desarrollar el programa de esta semana”, reconociendo que “todos los miedos que teníamos antes de venir quedaron disipados al ver su buena disposición”.