‘Cos pes na terra’ amosará un proxecto educativo para nenos

Os espectadores de Cos Pés na Terra teñen hoxe clase no bosque. O espazo da TVG visitará o proxecto educativo que levan adiante Bibi e Sofía para descubrir o que gozan e aprenden os máis pequenos estando en contacto coa natureza.

O programa tamén coñecerá a Alejandra, experta no deseño de espazos de cultivo. Visitaraa nas hortas que acaba de preparar para abastecer a cociña dun hotel, ao tempo que dará conta da importancia de ter unha contorna rica en produto e habitantes.

Ademais, Cos Pés na Terra ten unha cita con Lorena, unha gandeira nova que ten como paixón o preparado e manexo de gando para concurso. Con ela, a audiencia descubrirá o ben que leva unha vaca unha sesión de peiteado.

A REVISTA. O espazo interesarase este luns pola diabetes infantil, considerada a terceira enfermidade crónica máis común na infancia, cuxa incidencia está a medrar de xeito alarmante durante os últimos anos. O tipo 1, o máis común nestas idades, caracterízase porque o páncreas non é capaz de producir suficiente insulina, que é a hormona que axuda a transformar o azucre dos alimentos en enerxía para o organismo. Para falar deste tema, o programa contará coa presenza da pediatra Paloma Cabanas, de Ana Belén Outeiral, diabética tipo 1, e de

Raquel Pérez Castiñeiras,

nai dunha nena con diabetes.

Sen abandonar o ámbito da saúde e coa axuda do psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle, o programa farase eco dun tratamento revolucionario contra a depresión, aprobado recentemente polo Ministerio de Sanidade, que permite a utilización dun spray nasal nalgúns casos de trastorno maior resistente ao tratamento.

Por outro lado, A Revista achegarase en directo á Ribeira Sacra, onde se acaba de poñer en marcha un novo concepto de resturante que ofrece unha proposta diferencial de maridaxe inspirada na historia e nas orixes desta zona. O espazo Vértigo, impulsado por Regina Viarum, unha das insignias da Denominación de Orixe da Ribeira Sacra, proponlle ao visitante toda unha viaxe sensorial pola gastronomía galega.

Ademais, o programa presentado por Loly Gómez recibirá a visita da escritora e xornalista da TVG María Solar, gañadora do Premio Xerais de Novela con A culpa, un relato poliédrico e magnético en que divismos e amarguras conviven nun labirinto de emocións e sorpresas.

A presentadora tamén falará con José María Montes, delegado en Lugo da Plataforma Nacional en Defensa do Sector do Transporte, que convocou unha folga indefinida a partir de hoxe, coas principais organizacións galegas do sector desmarcadas do paro.

Outros temas que se tratarán hoxe en A Revista son a suba da cota das hipotecas e o regreso do programa da TVG Casamos!, ademais dos consellos para o coidado da horta que ofrecerá Mercedes Nodar.

ZIGZAG. O programa ofrece esta tarde unha entrevista coa artista Chelo Matesanz, que exhibe no Palexco da Coruña a mostra Incredigirls, en que reflexiona sobre a muller e a feminidade a través da arte. A artista presenta medio cento de pezas, algunhas delas inéditas, que recollen dez anos de traballo sobre roles e modelos patriarcais, así como a pulsión sexual. Pintura, escultura, debuxo, collage e audiovisual integran a colección.

O espazo da G2 tamén falará de Da terra, semente, unhas residencias de co-creación artística coa comunidade postas en marcha pola Rede Museística da Deputación de Lugo.