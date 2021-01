‘Cos pés na terra’ descobre a produción de microvexetais

Os espectadores do programa da Televisión de Galicia Cos pés na terra verán hoxe un xeito novo de cultivar. Daniel vailles ensinar a súa produción de microvexetais, un super alimento, pequeno en tamaño, pero grande en sabor e propiedades.

Ademais de algo para comer, no espazo desta semana tamén haberá de beber e é que o programa coñecerá a Pablo, impulsor dunha cervexa artesá ecolóxica que elabora co seu propio lúpulo e coa axuda da familia.

Finalmente, o equipo de Cos pés na terra terá unha cita con Carla, gandeira nova, traballadora e orgullosa que artellou un concurso de cociña a base de produtos lácteos que de seguro farán as delicias da audiencia.

Por outra parte, A revista farase nesta ocasión eco dunha iniciativa que busca que os hórreos sexan declarados Patrimonio da Humanidade.

Colectivos en pro do patrimonio da nosa comunidade, de Asturias, Cantabria, País Vasco, León e Portugal puxéronse en contacto cos seus homólogos de Suíza, Romanía e Xapón para traballar nunha candidatura conxunta neste sentido.

O espazo da canle autonómica contará coa presenza do arquitecto Carlos Henrique Fernández Coto, presidente da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego e un dos promotores en Galicia, e de Beatriz de la Torre, creadora da páxina horreosdegalicia.com.

Ademais, establecerase conexión en directo con Rianxo, onde está o Graneiro do Araño, o hórreo máis longo de Galicia, do que explicará as súas características o historiador local Xosé Santos.

Ademais, como cada luns, A revista ofrecerá a súa mesa de sucesos, que contará coa participación da xornalista Patricia Abet e do avogado Evaristo Nogueira.

O programa Vivir aquí segue a descubrir a nova Catedral de Santiago que emerxeu da restauración realizada no templo compostelán.

O espazo da Televisión de Galicia achegarase hoxe ao plan director das obras que se estiveron a facer durante os últimos dez anos e que agora culminaron en parte, principalmente no interior.

Participan nesta reportaxe varios dos arquitectos que dirixiron as obras do templo catedralicio santiagués.

Na G2, o Zigzag contará nesta xornada coa presenza no estudio de gravación do prolífico músico e compositor Piti Sanz, que emprende un novo camiño e presenta o seu primeiro disco en solitario.

O seu debut é unha colección de cancións que, sen agochar as súas raíces nos anos sesenta, escapa de calquera tentación revivalista para contar discretamente a súa experiencia vital.

O autor non esconde a súa experiencia e un detallismo instrumental que atopa os seus mellores momentos na psicodelia suave de pezas como Estrella fugaz ou Bucear.

Por outro lado, o espazo da G2 dará conta dos últimos días para colaborar no micro mecenado de Cidade da Selva, un proxecto científico documental que amosará como vivían os guerrilleiros de Casaio, en Ourense, un punto que foi clave para a resistencia antifranquista, onde chegaron a vivir ata duascentas persoas, o lugar de Europa occidental con máis xacementos de guerrilla e que demostra que estaban perfectamente organizados.