‘Cos pés na terra’ patrullará o monte en defensa da natureza

Cos pés na terra achega este domingo, de novo, historias de esforzo e tesón de persoas que demostran que hai futuro máis alá das cidades e amosan a súa opción inequívoca de quedar no campo.

Na primeira delas, o programa da Televisión de Galicia visitará a Lucía, unha nena de aldea que volveu ás súas raíces para obter o froito do seu esforzo. Moreas de rapaces acoden ata a súa casa para doutorarse nos labores da horta. Ela ensina como a boa relación entre produtores e comerciantes funciona como o mellor dos fertilizantes para os seus produtos.

O espazo da TVG coñecerá esta noite tamén o traballo de Tate e Manuel, dous membros da Policía Autonómica cos que irá patrullar o monte, sempre en defensa da natureza e dos animais.

Os espectadores serán testemuñas minuciosas de como estes homes non escatiman esforzos á hora de buscar respostas nos rescaldos da desgraza, intentando sacar os feitos á superficie por moi soterrados que se atopen.

Por outra parte, no Vivir aquí’ deste domingo, os espectadores terán a oportunidade de coñecer polo miúdo como é o proceso de vacinado masivo en Galicia, desde que se reciben as doses ata que se lles poñen aos convocados, nunha xornada calquera na Cidade da Cultura, en Santiago.

É un proceso moi estudado e protocolario que permite vacinar de xeito áxil.

Precisamente, o aumento de vacinados está contribuíndo a que se poidan ir rebaixando as restricións.

Notarano en moitos sectores, por exemplo, no das orquestras. Esta pandemia serviu para que se organizasen e para que afronten este verán con novas ferramentas para sobrevivir. E malia todo, as festas seguen, non só no calendario. Adáptanse ás circunstancias, coma a do Corpus, que este ano se celebra durante esta xornada.

En vilas como Ponteareas adaptáronse de tal xeito que a festa e a conmemoración encherán todo o día. Nas semanas previas tivéronse que facer moitos preparativos.

O Vivir aquí estivo neles.

O verán está á volta da esquina, os raios de sol xa comezan a queimar e, como cada ano, cómpre ter coidado para non acusar os efectos nocivos da exposición solar. Por iso, A revista fin de semana abordará hoxe este tema coa dermatóloga do Complexo Hospitalario de Santiago María Dolores Sánchez-Aguilar y Rojas, que falará do incremento de melanomas por falta de atención médica e dará consellos para a preparación da pel de cara ao verán.

Comisións da banca. Coa axuda do presidente de Facua Galicia-Consumidores en Acción, Víctor Muñoz, o espazo da TVG achegarase á situación actual da banca, con cada vez menos persoal e moitos despidos á vista, coincidindo cun notable incremento das comisións polo mantemento de contas.

Ademais, a presentadora do programa, Almudena de Urzáiz, conversará coa especialista en saúde infantil Montserrat Martín-Forero.

Ela é a enfermeira responsable do Banco de Leite do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e explicará o notable incremento de doazóns que están a experimentar coincidindo coa pandemia.

O debate sobre as apostas deportivas por mor do crecemento das adiccións entre a mocidade tamén terá o seu espazo hoxe en A revista fin de semana, que contará coa presenza do catedrático de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía da Universidade de Santiago Elisardo Becoña.