Crece la ‘familia’ Media Markt

José Alfonso Chenlo, padronés de nacimiento y máximo responsable del Centro Media Markt de Santiago, no para de recibir felicitaciones tras haberse convertido en el orgulloso papá de Sergio, que aterrizó en este planeta el 6 de noviembre a las cuatro de la madrugada. La hora, evidentemente, la eligió el bebé, no su madre, la ferrolana Ana Sequeiro, que quedó encantada con el excelente trato recibido por parte del equipo de Obstetricia del hospital Clínico de Santiago. El bueno de Chenlo, que también habla maravillas del CHUS, lleva capitaneando la tienda Media Markt de Compostela desde hace tres años y se muestra muy satisfecho con los resultados cosechados. Actualmente, la firma es líder en su sector al contar con casi 90 tiendas en España y más de mil en 14 países. Ahora, su gran reto es seguir afianzándose como una compañía de confianza plena y capaz de ofrecer soluciones a medida en un mundo dominado por la tecnología. Pues eso, que no decaiga.