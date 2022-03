Cristina Gil: “Cualquier empresa debe tener una estrategia digital”

A Coruña acogerá el próximo 25 de marzo Wids Coruña, un evento creado para dar visibilidad a mujeres relevantes del mundo de la ciencia de datos, con los que se puede entender la situación de una empresa y cuál sería su capacidad de respuesta ante nuevos escenarios.

¿Qué es Wids Coruña?

Una iniciativa de la Universidad de Stanford que pretende visibilizar a la mujer en ciencia de datos que vamos a realizar a través de un evento con el que pretendemos dar a conocer el día a día de estas profesionales. Las ponentes que están confirmadas son referentes en este campo, así podemos citar a personas como Mariola Lobato, Consuelo Gargantilla o Idoia Salazar.

¿En qué momento tiene que dar el paso una empresa para acometer un cambio tecnológico?

Viene dado por un cambio de circunstancias en la empresa y por ejemplo lo acabamos de vivir con la pandemia. Muchas empresas tuvieron que forzar un acelerón para afrontar las exigencias del mercado y aumentar su capacidad productiva de forma significativa, como sucedió con el sector de la alimentación o con el de productos químicos con la demanda de gel hidroalcohólico.

¿Por qué fue curioso este caso?

Se notó un aumento en el consumo muy significativo y con el análisis de datos se pudieron optimizar los procesos para poder adelantarte a lo que iban a pedir los clientes. La pandemia abrió un cambio de paradigma que sirvió para acelerar la adaptación de los procesos hacia la transformación digital.

¿Qué valor le da usted a la ciencia de datos?

Es un área de conocimiento imprescindible porque ofrece a los datos que tenemos en una empresa su verdadero valor. No nos sirven de nada si no los ordenamos, limpiamos, exploramos y analizamos, y, tras hacer esta depuración, obtendremos resultados de grandes volúmenes de datos que el ser humano no podría sacar ni interpretar de otra forma.

¿En qué sentido lo está pensando?

Por ejemplo, en el campo de la medicina, ya que al aplicar la inteligencia artificial en el análisis de imágenes se puede comprobar cómo aumenta la eficacia, porque en la tarea de la observación el ojo humano se cansa pero la inteligencia artificial no.

¿Una empresa que nace, para tener éxito, tiene que tener un plan digital?

Una empresa está obligada

a conocer su mercado, qué soluciones tecnológicas tie-

ne y cómo están sus competidores, por lo que una empresa nueva tiene que sa-

ber cuáles son los desafíos a los que se enfrenta, pero no tiene que implementar de inicio un sistema de inteligencia artificial o tener un sistema de predicciones empleando su histórico de “big data”.

¿Una empresa ya no puede ser competitiva sin tener en cuenta la inteligencia artificial?

Decimos que una empresa debe abrazar la transformación digital, es decir, conocer bien sus datos, porque no tiene sentido que una empresa a día de hoy no tenga una estrategia o un camino enfocado hacia la transformación digital. Ahora bien, con lógica, deben tener una estrategia pero no va a implantar en su negocio el reconocimiento facial de sus trabajadores.

Usted quiere visibilizar el papel de la mujer en la ciencia de datos. A este respecto, ¿qué debemos saber?

Existe una predisposición de las niñas a subestimar su capacidad para tener éxito en los campos STEM, Ciencias de Tecnología, Matemáticas e Ingeniería, y está demostrado que percibir modelos femeninos reales aumenta el impacto a la hora de que cursen estudios STEM. Me interesa que se visibilicen referentes reales y que las jóvenes que están en los institutos vean que pueden acceder a estas profesiones.

¿Qué aplicaciones prácticas tiene la inteligencia artificial que todos podemos entender fácilmente?

R: La inteligencia artificial se puede utilizar para el reconocimiento de imágenes estáticas o en movimiento; en la distribución de contenidos de las redes sociales o para el mantenimiento predictivo de una fábrica. La IA es un campo dentro de la ciencia de datos que nos permite extraer más valor a los registros realizados.

¿Se puede confiar verdaderamente en la inteligencia artificial?

R: Hay mucho debate con esto, sobre todo en determinados países que quieren defender e implementar un algoritmo que controle a otro algoritmo. No defiendo esto porque no me parece acertado y creo que debe haber siempre una persona que controle o supervise a la máquina, porque además hay que tener en cuenta que se pueden producir sesgos.