Críticas a ‘MasterChef Celebrity’ por su broma sobre el acento gallego

Muchos espectadores han mostrado en redes sociales sus críticas a la parodia del acento gallego que hicieron Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera, presentadores de MasterChef Celebrity, en la emisión del pasado lunes durante la prueba grabada en A Coruña.

El motivo de esas muestras de indignación entre algunos espectadores fue la imitación del acento gallego que hicieron dos de los tres chefs que conducen el formato, que en dicha emisión logró un notable 19,3 % de cuota de pantalla en La Uno tras convocar la atención de 2.037.000 espectadores. En Twitter, por ejemplo, Ana Pontón, portavoz del BNG, calificaba dicha broma como con una contundente palabra: “Vergoñento!”, al tiempo que retuiteaba este comentario escrito por al escritora Berta Dávila: “Queredes ser unha parodia cutre do humor casposo de Pajares y Esteso, @MasterChef_es, pero non chegades ao nivel do cuñado medio”, frase que suma más de 30 comentarios y supera los 320 retuits.

Parte de la grabación de esta entrega del exitoso programa de TVE tuvo lugar en el restaurante de Luis Veira en el monte de San Pedro, entre otras localizaciones de la ciudad herculina, caso de María Pita, el mercado de la plaza de Lugo o la torre de Hércules y sus alrededores durante una noche de concurso en la que acabó expulsado el músico cubano Yotuel Romero.

tendencias@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es