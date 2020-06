“Cuando compras, sin necesidad, un producto sin gluten estás quitando el tratamiento a un celiaco”

Cada vez conozco a más personas que son celíacas, Paula. ¿Por qué?

No se sabe si realmente hay más casos o si está aumentando la sensibilidad en diagnóstico. Antes, hasta que el médico pensaba en la enfermedad celiaca pasaba bastante tiempo. Sin embargo, como cada vez es más conocida la enfermedad, ante un dolor de tripa o que el niño no coja peso o un adulto tenga cansancio no justificado, se piensa antes en la patología celiaca. Se diagnostican más casos que antes eran confusos.

¿En qué momento hay que acudir al especialista?

Hay que tener en cuenta el estilo de vida que llevamos, el tipo de alimentación, el estrés, el poco tiempo para cocinar... eso a nivel de sintomatología también influye. No todo es el gluten.

Lo más importante –este es uno de los principales errores que se está cometiendo y uno de los principales factores que dificultan el diagnóstico– es que la persona antes de ir al médico se quita el gluten por su cuenta y riesgo. Y en el momento en que lo retiras, si eres celiaca, no da la cara. Los marcadores específicos solo son positivos si la persona está comiendo gluten.

Además, esa primera prueba se puede hacer en Atención Primaria.

Hay quien optan por suprimir el gluten de su dieta, sin ser celiaco, simplemente porque está de moda, Paula.

Hay que pensar que la enfermedad celiaca es una enfermedad autoinmune, cuyo único tratamiento es la alimentación. Entonces, hacer del tratamiento una moda, es banalizar la patología y hace un flaco favor, porque todos los productos sin gluten –y durante la pandemia se ha visto– se han agotado. Al final hay que pensar que cuando tú estás comprando un producto sin gluten sin necesidad, a otras personas les estás quitando el tratamiento. Y eso con un fármaco no se nos ocurriría.

Luego, además, ven dificultades como por ejemplo el precio más elevado de los productos. No poder acudir a ciertos restaurantes puede llegar a ser un problema al principio. La mentalidad hay que cambiarla, ¿verdad?

Así es. Tras el diagnóstico, además del asesoramiento de lo que hay que comer o no, el apoyo psicológico es necesario porque desde el momento en que sales de la consulta del médico, tu vida cambia totalmente porque todo lo que tienes en casa, seguramente no valga, tienes que tener cuidado con las medidas higiénicas, que son clave para evitar la contaminación. E igual el que era tu restaurante favorito tiene que dejar de serlo porque no te puede asegurar que puedas comer sin gluten. También hay que tener en cuenta que España es un país muy social, donde todo gira en torno a la comida y la bebida. Y mucha gente evita ir a eventos para ‘evitar ser un problema’.

Cuesta, pero en el caso de adolescentes y adultos que llevan muchos años sin tener ese problema, disminuye mucho la adherencia a la dieta, se la saltan mucho. Cuanto antes se hace el diagnóstico, mejor se cumple la dieta y aprendes a vivir con ello.

De hecho, “hasta el 42% de los celiacos diagnosticados no siguen correctamente una dieta libre de gluten”. ¿Esa cifra no es altísima?

Es altísima, no siempre por el mismo factor, pero en algún momento de su vida, las personas no están haciendo bien la dieta. Los motivos: el elevado precio de los productos , y esto revela que no reciben el asesoramiento adecuado, porque una dieta sin gluten no tiene por qué ser muchísimo más cara.

Luego, también, la dificultad para leer etiqueta. Al final ir a comprar es todo un reto.

Pues sí tienes razón. Además, puede entrar la duda de si existen productos de baja calidad. ¿Cómo se puede saber si estamos ante un buen producto?

Una persona con celiaquía tiene que mirar el precio –los que no somos celiacos también, pero es diferente–, que no tenga gluten, que sea seguro, asequible y saludable.¿Y la precaución a la hora de cocinar?

Se ha visto que si cogemos una pequeña rebanada de pan de molde y se divide en 50 partes, solo ingiriendo esa miga ya se producen daños intestinales.

Hay que tener cuidado en la manera en que se cocina, por supuesto, y la manera en que se manipula. De hecho, siempre se recomienda tener dos tostadoras en casa. En cuanto a cubertería o menaje, con lavarlos bien es suficiente. Sería bueno cocinar primero la comida sin gluten y luego el resto.

¿Podemos decir que cualquier alimento fresco sin elaborar carece de gluten?

Aquí hay que diferenciar que hay productos que de manera natural no tienen gluten, y son los recomendables: carnes, pescado, huevos, legumbres, verduras, fruta. Y luego están los cereales o el pan como tal, que es con lo que hay que tener más cuidado.

¿Por qué los celiacos se quejan de que los productos sin gluten no son tan sabrosos? ¿Acaso da un sabor especial?

El gluten es una proteína que tiene unas características que a nivel industrial lo que le añade es más viscosidad y esponjosidad. Lo podemos encontrar en productos que a priori no pensarías que lo llevan, como el embutido o alimentos rebozados.

Ese gluten, que proviene del trigo, se sustituye por otros cereales, principalmente arroz y maíz, que no le confieren al producto esa esponjosidad.

Siendo celíaco, ¿uno puede tener todos los nutrientes en su cuerpo?

Sí, pero el problema es que las deficiencias nutricionales en la enfermedad celiaca tienen el mismo riesgo que una persona que lleva una dieta normal, con gluten, pero mal hecha.

Sí es cierto que al inicio de la dieta se extiende la idea de que no es completa, y muchos pacientes presentan deficiencias nutricionales, pero no por alimentación, sino porque una de las consecuencias de la enfermedad celiaca es que se atrofia el intestino y no se absorben los nutrientes. Pero en el momento en que haces una dieta sin gluten bien hecha, incorporas todos los nutrientes. Es totalmente equilibrada.

Se habla de distintos grados de celiaquía. ¿Es esto verdad o es un mito, Paula?

No es verdad. Hay personas que son más sintomáticas, pero no hay grados de celiaquía. Lo que está un poco en el aire son los grados de sensibilidad al gluten en personas no celiacas, pero eso es una patología totalmente diferente porque no activa el sistema inmune, no tiene lesiones intestinales, no tiene tanto riesgo de complicaciones...

El grupo de investigación CEU NutriFOOD alerta de la importancia de ingerir vitamina D, para fortalecer el sistema inmunológico y mantener la integridad de la barrera intestinal. La encontramos en el sol, ¿y en qué alimentos?

Lácteos, pescado azul, huevo –principalmente en la yema– frutos secos, setas y champiñones. Incorporando estos alimentos en cantidades adecuadas y un poco de sol podemos tener los niveles adecuados, siempre que no haya otra patología de base.