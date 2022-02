Cuando la actualidad política parece una telenovela

Ya lo tengo medio decidido; como esto siga así, doy de baja mis suscripciones a las plataformas digitales. Más que nada, porque entre los docudramas que se marca Rocío Carrasco con La Fábrica de la Tele, a cada cual más esperpéntico, y las politragedias que se cuecen en el panorama político, con tintes de telenovela sudamericana, apenas me queda tiempo para ver las series y películas de los canales de pago. Y si me apuras, hasta puede que me deshaga de la televisión, que total ahora con bucear un poco por las redes sociales ya uno puede darse una idea sin necesidad de sentarse frente a ella de lo que está sucediendo en el mundo, aunque a veces la información solo se transmita con titulares sesgados y siempre se corra el riesgo de caer en las fake news.

Además, se puede pasar un día de lo más entretenido leyendo cruces de acusaciones de los protagonistas, opiniones para todos los gustos con más o menos conocimiento y educación, y apostando en los grupos de whatsapp quién será el siguiente que salga a enredar el tema de marras un poco más. Y ya de puestos, cómo no, premiando con likes y reenvíos al minuto uno el meme más ingenioso que resuma dicha cuestión.

Total, que sin necesidad de encender la tele yo ya me he enterado estos días de que por fin no quedan más habitaciones de Montealto que ver junto a Rociíto luciendo nuevo corte de pelo a lo Sonsoles Ónega; que por lo visto la infanta Cristina no piensa perdonar nunca jamás de los jamases a Iñaki Urdangarín (según le cuentan a Pilar Eyre) y que la venta de entradas al concierto en honor a la más grande no va todo lo bien que debiera, por mucho que estén anunciadas las Tanxugueiras, Rigoberta Bandini, Ana Guerra, Sole Giménez, Bebe, Sofía Ellar, Beatriz Luengo y unas cuantas más, entre ellas la actriz gallega Cristina Castaño, que por cierto se ha confesado ante los micrófonos de un photocall muy pro Rociíto y su causa.

PERO SIN DUDA, EL TEMA ESTRELLA DE LA SEMANA está siendo la crisis interna del Partido Popular, que ha barrido de la actualidad informativa al resto de los asuntos que pudiera haber. A mí me tiene enganchada, ya lo digo, pero no por la noticia en sí y lo que pueda significar en el panorama político estatal, sino por la propia narración, por esa trama de telenovela que se va descubriendo a ratos y por tiempos y que ha hecho, sin pretenderlo, que los informativos de todas las cadenas le hagan una contraprogramación en toda regla a Pasión de Gavilanes y a cualquier serie turca que se le ponga por delante.

Espionaje, supuestos tratos de favor, familias entremezcladas, traiciones entre amigos, ambición, poder, reuniones clandestinas, secretos que salen a la luz, dimisiones en cadena... esto lo pilla mi amigo Jorge Coira y hace una serie de premio en menos que canta un gallo.

Cómo para sacar la vista del smartphone y perderte el siguiente capítulo con tanta incógnita suelta, ¡vamos!. Ni hablar, que en una de estas dejo de mirar y cuando vuelva a hacerlo ya tengo a Alberto Núñez Feijóo haciendo las maletas para irse a Madrid.

Y MIENTRAS UNOS SE TIRAN LOS TRASTOS A LA VISTA DE TODOS, Y LOS DE ENFRENTE se dedican a tomar posiciones a tenor de los cadáveres que van quedando por el camino, el precio de la luz sigue disparado, en enero había 3.123.078 personas en paro y José Manuel, de 78 años, y su mujer, María, de 82 años, acaban de ser desahuciados de la casa de Carabanchel en la que han vivido más de medio siglo. Así las cosas, ¿qué tal Señorías si nos dejamos de dar la nota y nos ponemos a hacer política de verdad y a solucionar problemas?